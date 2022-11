Cuáles son los peores y mejores lácteos para tu corazón

Los productos lácteos pueden afectar tu corazón de manera diferente. No tienes que privarte de ellos para procurar la salud de tu corazón, pero elegir las mejores alternativas y moderar las cantidades puede ser de gran ayuda.

Harvard señala que los productos lácteos como la leche, el yogur, el queso y el requesón son buenas fuentes de calcio, que ayuda a mantener la densidad ósea y reduce el riesgo de fracturas.

Además de calcio y proteínas, los productos lácteos enteros contienen una gran cantidad de grasas saturadas. “Comer demasiadas grasas saturadas en la dieta puede aumentar el colesterol LDL ‘malo’ en la sangre, lo que puede aumentar el riesgo de enfermedad cardíaca y accidente cerebrovascular”, comparte el Servicio Nacional de Salud de Reino Unido (NHS).

Un estudio reciente que se publicó en el European Journal of Preventive Cardiology señala que un mayor consumo de lácteos y leche se asoció con un mayor riesgo de mortalidad y accidente cerebrovascular. Pero no todos los productos tienen los mismos efectos en la salud del corazón.

En el análisis se incluyeron a 1,929 pacientes con una edad media de 62 años y que padecían angina de pecho estable.

El queso se asoció con una disminución del riesgo de infarto agudo de miocardio, mientras que la mantequilla con un mayor riesgo. El informe del estudio concluyó que los productos lácteos son un grupo heterogéneo de alimentos con efectos divergentes sobre la salud y, por lo tanto deben investigarse individualmente.

Mejores y peores quesos para el corazón

El queso es un alimento que, si bien aporta nutrientes importantes como proteína y calcio, y algunos tipos fermentados contienen probióticos, el consumo excesivo puede tener un efecto negativo en la salud del corazón.

Además de la grasa saturada, la Fuente de Nutrición de Harvard señala que el queso también suele tener un alto contenido de sodio ya que la sal es un ingrediente clave para retener la humedad y evitar el crecimiento excesivo de bacterias.

Harvard apunta que la mayoría de los quesos tienen un alto contenido de sodio con 300-450 mg por porción.

Cleveland Clinic recomienda evitar los quesos procesados y duros (americano, cheddar, muenster) y quesos para untar; el queso cottage; y el suero de leche. Sugiere optar por quesos naturalmente bajos en sodio (suizo, cabra, brick, ricota y mozzarella fresca). En caso de elegir queso crema, ir por la versión light y descremada.

Sustituye la mantequilla

Harvard señala que reducir el consumo de grasas saturadas puede ser bueno para la salud si las personas reemplazan las grasas saturadas con grasas buenas.

Los investigadores estiman que reemplazar 10 gramos por día de grasas como margarina, mantequilla y mayonesa con la misma cantidad de aceite de oliva podría reducir el riesgo general de muerte y enfermedad hasta en un 34%. El estudio fue publicado en enero de 2022 por el Journal of the American College of Cardiology.

Leche

La Asociación Estadounidense del Corazón aún recomienda que los adultos consuman productos lácteos sin grasa o bajos en grasa.

Yogurt

La Fuente de Nutrición de Harvard sugiere elegir yogur natural y sin azúcar, colado o sin colar. Para preparaciones saladas puedes agregar hierbas y especias; para preparaciones dulces agrega fruta fresca y especias como canela, nuez moscada o jengibre, también puedes añadir almendras y nueces.

“Cuando se trata de los beneficios generales para la salud, parece que los productos lácteos no son héroes ni villanos. Agregar un poco de lácteos a su dieta puede ayudar a obtener algunos de los nutrientes vitales que necesita”, comparte Harvard.

