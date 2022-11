Powerball aún no divulga números ganadores del sorteo de $1,900 millones debido a retraso en entrega de información y requisito de seguridad

Hasta horas tempranas de este martes, el Powerball no había divulgado los números ganadores correspondientes a la tirada del lunes, en la que que se sortea la histórica suma de $1,900 millones de dólares, luego de que el proceso se retrasara debido a que una de las 48 loterías participantes no sometiera su información de ventas a tiempo.

No están claras las razones por las que la oficina de este juego de azar no había recibido los datos requeridos. Tampoco se divulgó qué demarcación fue la que cumplió a tiempo con el sometimiento de la información. Supuestamente, la lotería en cuestión no había finalizado de procesar la data de ventas y juegos.

A raíz del inconveniente, el sorteo desde el estudio de la lotería en Tallahassee, Florida, se supone que se lleve a cabo en algún momento durante la mañana de hoy.

Al ingresar a la página web del Powerball, no se brindan detalles sobre una hora específica; tampoco una actualización del avance en los procedimientos. El sitio web indica que los resultados están pendientes.

Se suponía que el sorteo se realizara ayer poco antes de las 11 p.m. como de costumbre. Las tiradas de este juego de lotería se realizan cada lunes, miércoles y sábado.

Los jugadores pueden seguir el proceso a través del canal de YouTube de Powerball o en el canal de televisión que corresponda en su zona.

En declaraciones esta mañana citadas por medios nacionales, el Powerball indicó que las reglas obligan a que todos los participantes de los sorteos de la Lotería sometan la información antes de que tiren los números.

“Una vez el Powerball recibe la la presentación pendiente, el sorteo puede proceder“, explicó la oficina. “El Powerball tiene estrictos requisitos de seguridad para proteger la integridad del juego y permanece comprometido de realizar un sorteo que le dé a todos los jugadores una oportunidad justa de ganar. Debido a la duración de la demora es muy probable que no sepamos los resultados oficiales del sorteo hasta la mañana del martes. Jugadores deben conservar sus tiquetes”, emplazó la Lotería.

Powerball se juega en 45 estados así como Washington, D.C., las Islas Vírgenes y Puerto Rico.

