4 recomendaciones para quien resulte ganador del Powerball y de otras loterías

Muchos echaron a volar su imaginación con respecto al gran premio de más de $2,000 millones que estuvo en juego en el Powerball respecto a qué es lo que harían con tanto dinero, un privilegio que una persona de California gozará por el resto de sus días.

Aunque ganarse la lotería puede llegar a ser una gran alegría, esto también puede tener un alto costo, sobre todo por algunos aspectos un tanto negativos que puede llegar a rodear a las personas que han corrido con tan buena suerte.

Diversos estudios de psicología y de economía han encontrado que en efecto, las personas sí son más felices a medida que aumentan sus ingresos, pero hasta el punto en el que se sientan cómodas. Uno de los estudios sobre el tema, publicado en la revista académica Proceedings of the National Academy of Science en 2010, encontró que la satisfacción aumenta con ingresos a nivel familiar de unos $75,000, y se estabiliza con niveles de riqueza superiores.

Pese a que hay varias investigaciones sobre el tema, en ocasiones las conclusiones no son las mismas; sin embargo, expertos en el tema coinciden en que hay 4 puntos importantes a considerar para que esa emoción inicial de ganar la lotería dure más tiempo y aumente la satisfacción general, algo que puede ayudarle al reciente ganador del Powerball.

4 recomendaciones a seguir si eres el ganador del máximo premio del Powerball o de otras loterías

1) Tener un plan. Seguramente has fantaseado con respecto a lo que harías con tus ganancias de la lotería, pero sí existe el común denominador que aquellos a los que les va bien a futuro son quienes tuvieron planes serios respecto a lo que querían y en dónde se verían en los próximos 5 años.

Aquellas personas que no tienen objetivos claros en la vida son más propensos a sentirse abrumados y a manejar torpemente el dinero, incluso más que antes de ganar.

2) No prestes sino más bien, haz donaciones. No cabe duda que dar dinero a otros siempre nos hará sentir bien, lo cual está comprobado por un estudio realizado en 2008 y publicado en la revista Science, el cual descubrió que las personas eran más felices gastando $20 en otros que en sí mismas.

Pero si alguien te pide ayuda para pagar una factura, eso es otra historia. Si un amigo te debe dinero, y ves que se da un lujo yendo a cenar, te sientes ofendido, dijo Michael Norton, profesor asociado de Administración de empresas en la Harvard Business School, coautor del estudio de Science.

“Cuando te conviertes en la persona rica, a la que los demás miran, en realidad puede erosionar el vínculo social que tienes con la gente, porque cambia tu relación de amistad a casi una transacción”, dijo Norton.

3) Invierte en crear recuerdos y no adquirir lujos. Visitar lugares y ver cosas nuevas no solo puede llevarte a una mayor felicidad, sino que se ha encontrado que las personas orientadas a las experiencias son más agradables a otros que quienes son pensadas como materialistas, según un estudio de 2010.

Y eso se debe, en parte, a que una vez que compramos algo, nos acostumbramos a tenerlo cerca, y ya no nos da el placer que nos daba en los primeros días después de la compra. Una experiencia, en cambio, puede disfrutarse una y otra vez cuando se recuerda y se cuenta a otros.

4) Mantenerte en el anonimato. Ganarse un importante premio de lotería podría convertirte en una figura pública, lo cual hará que atraigas reflectores y por ende, familiares o amigos que no veías desde hace mucho tiempo podrían comenzar a buscarte pensando en que eres su salvavidas. Es por ello que si se te permite, te quedes en el anonimato o reveles la noticia a la menos cantidad de personas posibles.

