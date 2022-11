Qué comer cuando se acerca un resfriado

La temporada de frío y los resfriados llegó y es probable que quieras prevenirte. El Centro Nacional de Salud Complementaria e Integrativa (NCCIH) señala que cada año, en los Estados Unidos ocurren más de mil millones de resfriados, mientras que entre el 5 y 20 por ciento de la población contrae la gripe. Las dos enfermedades tienen algunos síntomas en común, y ambas son causadas por virus.

Para anticiparse a los resfriados se pueden agregar a la rutina diario ciertos suplementos o consumir alimentos ricos en vitaminas C y D, no solo cuando aparecen los síntomas. Estas vitaminas ayudan al sistema inmunológico a combatir los virus.

El NCCIH indica que en general, el uso de suplementos dietéticos para evitar resfriados requiere consumirlos por largos períodos de tiempo. “Tomar vitamina C sólo cuando se comienza a sentir los síntomas de resfriado no influye en la duración ni la gravedad del resfriado”.

Una evaluación de un gran número de estudios de investigación sobre la vitamina C y los resfriados (29 estudios con más de 11,000 participantes) determinó que tomar vitamina C no previene los resfriados en la población general, sin embargo, reduce su duración levemente.

Fortalecer el sistema inmunológico no solo depende de la dieta o un nutriente específico, pero sí puede influir. Una deficiencia de nutrientes individuales puede alterar la respuesta inmune del cuerpo.

La Fuente de Nutrición de Harvard comparte que los ejemplos de nutrientes que se han identificado como críticos para el crecimiento y la función de las células inmunitarias incluyen la vitamina C, la vitamina D, el zinc, el selenio, el hierro y las proteínas.

“Una dieta balanceada que consiste en una variedad de vitaminas y minerales, combinada con factores de un estilo de vida saludable, como sueño adecuado, ejercicio y poco estrés, prepara al cuerpo de manera más efectiva para combatir infecciones y enfermedades”, indica Harvard.

Además de la vitamina C y vitamina D, la Dra. Stacie J. Stephenson, conocida como “The VibrantDoc” recomienda a través de Mind Body Green “beber té verde tibio con un chorrito de limón y una cucharada de miel cruda (un supresor natural de la tos)”, y tomar glicinato de magnesio por las noches para ayudar a dormir.

Stephenson sugiere beber mucha agua, no jugo; también recomienda comer como sopa, frutas cítricas enteras y bayas cuando haya hambre y dormir más de lo habitual.

Algunas maneras saludables de fortalecer el sistema inmunológico, según Harvard, son:

Consumir una dieta rica en frutas y verduras.

Mantener un peso saludable

No fumar

Hacer ejercicio regularmente.

Si se bebe alcohol, hacerlo con moderación.

Dormir lo suficiente.

Tratar de minimizar el estrés.

Tomar medidas para evitar infecciones, como lavarse las manos con frecuencia y cocinar bien las carnes.

Mantenerse al día con todas las vacunas recomendadas.

