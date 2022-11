Anuncian apertura de Oficina de Servicios Puertorriqueños en Nueva York

Con más de 1 millón de boricuas, los puertorriqueños son una de las poblaciones latinas más grandes y representativas de Nueva York. Y como una manera de mostrar el compromiso del Estado hacia esa población de la Gran Manzana y otros rincones, la gobernadora, Kathy Hochul, anunció este viernes la reapertura de la Oficina de Servicios Puertorriqueños, que quedará en El Bronx.

Así lo reveló la mandataria estatal desde Puerto Rico, adonde fue en compañía de otros líderes neoyorquinos a reunirse con organizaciones comunitarias y con el gobernador de la isla, Pedro Pierluisi para manifestar el apoyo que Nueva York le seguirá brindando a los boricuas.

El objetivo de la nueva oficina, es que boricuas desplazados por situaciones adversas que los han llevado a mudarse a la Gran Manzana, como huracanes y tormentas que han azotado a la isla, como María y Fiona, consigan de manera más fácil los documentos que les son requeridos para recibir beneficios públicos y acceso a servicios.

“Como hogar de una de las mayores poblaciones de puertorriqueños en los Estados Unidos, Nueva York está tomando medidas para garantizar que todos en nuestro Estado puedan acceder a programas, servicios y beneficios vitales”, aseguró la mandataria demócrata desde la Isla del Encanto. “Esta nueva oficina ayudará a aliviar la carga de localizar registros y documentos importantes para los puertorriqueños en Nueva York y sus alrededores“.

La oficina de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico en Nueva York no solamente apoyará a los puertorriqueños de los cinco condados y otras partes del estado sino también a boricuas de estados cercanos a obtener copias de sus certificados de nacimiento, actas de matrimonio y otros documentos exigidos para acceder a los beneficios y servicios dados por el gobierno.

Esta medida facilitará el proceso a puertorriqueños como Ana Rivera, quien manifestó que, debido a que hasta ahora no existía una oficina de apoyo directo a su comunidad en materia de tramite de documentos, poder conseguir papeles necesarios para reclamar ayudas, ha sido un dolro de cabeza.

“Muchos de nosotros dejamos la isla no porque hubiésemos querido sino porque no teníamos otra opción, y aunque en Nueva York hemos encontrado ayuda, cuando se trata de poder aplicar para beneficios más amplios, nos vemos con el problema de no tener una agencia aquí mismito que nos ayude a sacasr copias de nuestros documentos que muetren que somos boricuas”, dijo la madre de familia.

Y es que ante la falta de una oficina de Servicios Puertorriqueños en Nueva York, los inmigrantes de la isla debían desplazarse a oficinas de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico en otras ciudades como Washington D.C., Orlando, o incluso regresar a su país a pedirlos directamente.

El congresista de El Bronx Ritchie Torres, de origen puertorriqueño, quien fue otro de los impulsores de la oficina de ayuda en Nueva York, destacó que el trabajo conjunto al lado de la Gobernadora Hochul y el mandatario de Puerto Rico, lograron consolidar el nuevo plan de ayuda.

“Fuera de la isla, el Estado de Nueva York tiene la mayor población de puertorriqueños en los Estados Unidos. La presencia de esta oficina no sólo permite que los residentes puertorriqueños accedan a documentación importante, sino que también crea un espacio para construir relaciones entre la diáspora puertorriqueña en Nueva York y los residentes actuales de Puerto Rico”, dijo el congresista. “Luego de los huracanes María y Fiona, miles de puertorriqueños han venido a Nueva York para reiniciar sus vidas después de perder todo en los desastres naturales”.

El gobernador, Pedro Pierluisi, mencionó que el acuerdo alcanzado para llevar la Oficina a Nueva York es otra forma de seguir fortaleciendo los lazos con los puertorriqueños que viven en Nueva York.

“Así, continuamos mejorando las oportunidades potenciales de intercambio social y comercial entre nuestras dos jurisdicciones y promoviendo el desarrollo socioeconómico de los puertorriqueños aquí y allá”, dijo el gobernante boricua.

Gobernadora de NY, Kathy Hochul en su visita a Puerto Rico

La comisionada del Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York, Roberta Reardon, destacó que Nueva York y Puerto Rico tienen una larga historia de apoyo mutuo y describió la iniciativa como un testimonio más de ello.

“Ya sea en desastres naturales o en la construcción de sectores de energía verde prósperos, siempre estamos ahí el uno para el otro. Estoy orgullosa de que NYSDOL puede proporcionar a la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico una oficina que aumentará el acceso a los servicios para miles de puertorriqueños neoyorquinos”, dijo la funcionaria.

La Oficina servirá como una entidad de manejo de asuntos estatales y federales, al igual que de extensión de servicios gubernamentales oficiales de Puerto Rico. Además de emitir certificados de nacimiento, matrimonio y defunción, podrá ofrecer registros e identificación de conducción y servicios de registro. La oficina quedará ubicada en el 400 East de la Avenida Fordham Road, en El Bronx.

La Gobernadora tambien anunció que ayudará a la isla en planes para mejorar los esfuerzos de preparación para huracanes con generadores de emergencia para la infraestructura de agua de la isla. Para ello, el Centro Estatal de Capacitación en Preparación en Oriskany brindará programas avanzados e intensivos de capacitación y evaluación para los funcionarios puertorriqueños de manejo de emergencias.

“Desde principios del 2023, el personal de la Agencia Estatal de la División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia, el Departamento de Conservación Ambiental y el Departamento de Transporte con experiencia en ingeniería y asistencia técnica viajará a Puerto Rico para brindar mantenimiento anual a los generadores de emergencia que respaldan la infraestructura de agua y respuesta a emergencias de la isla”, aseguró la Gobernación de Nueva York.

Sobre la nueva oficina en El Bronx, La Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA) aseguró que “representa al Gobierno de Puerto Rico ante los gobiernos federal, estatal y local” y promueve las iniciativas económicas y de política pública del Gobierno de Puerto Rico para lograr una mejor calidad de vida de los ciudadanos que viven en Puerto Rico, y asesora a las agencias gubernamentales locales y municipios en asuntos de interés de Puerto Rico ante el gobierno federal.

Datos sobre la Oficina de Servicios Puertorriqueños en Nueva York