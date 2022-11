Joven hispano murió golpeado en la cabeza al pelear en gasolinera de Nueva York; dejó un bebé huérfano

Esvin Vásquez, joven guatemalteco de 23 años, murió tras ser golpeado con una tabla de madera durante un enfrentamiento con un grupo de hombres frente a una gasolinera en Queens (NYC).

Al parecer el joven padre se peleó con un grupo grande afuera de una estación de servicio BP en Junction Blvd. cerca de 44th Ave., en el vecindario Corona, alrededor de las 2:05 a.m., según un video analizado por Daily News.

A major police investigation is underway after a disturbing death of a man in Corona, Queens. @JohnBDias reports. https://t.co/lEgcmSu3DK — CBS New York (@CBSNewYork) November 14, 2022

Los hombres rodearon a la víctima, atacándolo en medio de la calle mientras uno sostenía una tabla sobre su cabeza para golpearlo. La gasolinera está a la vuelta de la esquina de la casa de Vásquez, donde vivía con su hermano.

Uno de los hombres golpeó a Vásquez con la tabla. Cuando llegó la policía, lo encontraron en el suelo con una herida grave en la cabeza. Los paramédicos lo llevaron al Elmhurst Hospital Center, donde murió, dejando una viuda y un bebé de un año.

“Mi familia y yo estábamos arriba en el apartamento cuando un vecino llamó a nuestra puerta y nos dijo lo que estaba pasando”, dijo su hermano Brian Vásquez, de 32 años. Agregó que la víctima tenía poco tiempo de haber emigrado a EE.UU. No está claro el motivo de la golpiza. “No sé por qué o quién le haría esto”, agregó.