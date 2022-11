Graban momento en que ladrones intentan robar a punta de pistola a fotógrafo que tomaba imágenes a recién casados en San Francisco

Luego de que otro fotógrafo fuera víctima de ladrones en San Francisco, varios de estos profesionales manifestaron en redes sociales como Twitter que se abstendrán de realizar sesiones en dicha ciudad de California.

El más reciente caso se reportó la tarde del 9 de noviembre cuando un fotógrafo en Palace of Fine Arts terminó golpeado con una pistola luego de que se resistiera al reclamo de dos ladrones que querían robarle su equipo mientras estaba retrataba a una pareja de recién casados.

El ataque, que consta en un video que grabó un testigo de la escena con su celular, ocurrió la semana pasada.

En las imágenes se ve cuando dos sujetos enmascarados y vestidos con ropa negra sacuden al fotógrafo y lo apuntan con una pistola mientras le exigen que le entregue el equipo. El hombre se resiste al pedido de los desconocidos y es ahí que lo golpean con el arma cuando este ya se encuentra en el suelo.

El dúo escapa en un auto blanco sin concretar el robo.

La víctima, que prefirió no ser identificada, dijo a ABC 7 que entró en pánico y que intentó consolar a la novia que no paraba de llorar.

En las imágenes se ve cómo la recién casada llora mientras su esposo levanta sus manos pidiendo a los hombres que no le disparen al fotógrafo.

El mismo día, según el reporte de la cadena, los artículos de otro fotógrafo fueron robados tras un ataque a mano armada.

Los robos a estos profesionales se han vuelto la orden del día en varios espacios de San Francisco. Por ejemplo, en marzo pasado, ladrones robaron $35,000 en equipo a un grupo de canadienses cerca de Twin Peaks. En el 2021, el fotógrafo Louis Chan captaba imágenes en Golden Gate Bridge y fue seguido hasta su vivienda en Fremont donde lo robaron a punta de pistola.

Tras el más reciente incidente, la preocupación se dejó sentir por fotógrafos en el ciberespacio.

“Yo he tomado fotos ahí (Palace of Fine Arts) muchas veces y siempre me he sentido afortunada de salir indemne. Yo incluso puse en mi sitio web por un tiempo que no haría sesiones de bodas en SF (San Francisco). Incluso rechacé una en 2021. Robos, problemas de estacionamiento y de logística ni siquiera hacen que valga la pena”, manifestó una usuaria en Twitter.

Aunque no hay estadísticas de la cantidad de fotógrafos víctimas de robos, la policía de San Francisco confirmó que tienen destacados a oficiales en puntos que son conocidos por alta actividad criminal como Palace of Fine Arts.