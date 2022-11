Latin Grammy 2022: Fonsi, Anitta, Thalia y Laura Pausini los host más divertidos

Luis Fonsi, Anitta, Thalia y Laura Pausini… Sin duda este 2022 los Latin Grammy tendrá los host más divertidos. Una probadita que así será, es lo que se vivió en la conferencia de prensa que hicieron este miércoles pasado, en el Mandalay Bay hotel, en donde se realizará el premio que transmitirá Univision, este próximo jueves 17 de noviembre desde las 7/6 Pm Centro.

Los cuatro vestidos de negro, con la sonrisa, el chiste permanente y una complicidad pocas veces vistas antes, Thalía, Laura, Anitta y el caballero entre las tres mujeres, Fonsi, hablaron de todo, sin escaparle a ninguna pregunta o sí, pero con la habilidad de que ninguno de los presentes lo descubriera.

Para ellos, todos nominados, lo que vivirán el jueves 17 como presentadores de los Latin Grammy será toda una experiencia en sus carreras, y la decisión de la Academia, junto a Univision, de convocarlos fue todo un acierto, ¿por qué? Porque tienen la juventud, pero la madurez suficiente para conocer y poder transmitir lo que la industria le quiere contar al público. Porque todos los colegas los aman y los respetan. Porque los cuatro han demostrado a lo largo de su carrera, que saben comunicar, más allá de interpretar alguno de sus temas y ¡porque tienen una química impresionante entre ellos!

Fonsi, Pausini, Thalia y Anitta se prometieron grabar un tema juntos. Foto: TelevisaUnivision

¿De qué hablaron? De todo, Thalía, como te contamos, aclaró que la rivalidad con Shakira no existe, y que hasta la llamó por teléfono para dejarle claro que lo que se decía ella jamás lo había dicho.

Fonsi enfatizó en la importancia de que contarle a las nuevas generaciones que detrás de sus triunfos, los lujos, los aviones privados, o de la ‘era de la foto’, como la llama él, hay mucho trabajo, mucho sacrificio: “A ninguno de los que estamos aquí nadie nos regaló nada, todo lo hicimos con nuestro esfuerzo”, dijo.

Anitta dio el toque sexy la hablar de su perfume íntimo, y aseguró que sus colegas podrán corroborar que aunque esté todo el día en los ensayos o corriendo durante el evento, siempre terminarán oliendo bien sus partes íntimas.

Y Laura, quiso destacar la importancia que será para ella no solo ser host del premio, sino la noche anterior, esta, homenajear a Marco Antonio Solís en el “Personal Of The Year’, y hasta compartió la anécdota de cuando cantaron juntos, el intérprete mexicano siempre llevaba una enorme cruz de madera a su camerino, y el aroma cuando rezaba era increíble.

La promesa que se hicieron entre ambos es grabar juntos música. Fonsi ya hizo dueto con Anitta y con Laura Pausini, y aseguró que le faltó Thalía, así que públicamente prometieron que lo harán. Los mismo las chicas entre sí y por qué no, el cuarteto.

Si consiguen, este próximo 17 de noviembre por Univision, transmitir tan solo la mitad de los que se vivió en la conferencia de prensa, no dudamos que podrán pasar a la historia de los Latin Grammy como los mejores presentadores en la edición número 23.

