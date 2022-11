Agenda de Eventos: llega la Navidad a la ciudad

Visite el Winter Village de Governors Island

El Governors Island Winter Village arranca su temporada este jueves 17 de noviembre, transformando el histórico Colonels Row en un singular destino de temporada por segundo año consecutivo. El popular Winter Village incluirá una pista de patinaje de 7,500 pies cuadrados para que disfruten los visitantes de todas las edades, junto con actividades invernales, decoraciones festivas, juegos, comidas y bebidas para el clima frío y fogatas cálidas. La pista estará abierta de jueves a domingo y todos los días festivos escolares públicos de la ciudad de, con actividades adicionales disponibles los siete días de la semana. El Governors Island Winter Village estará abierto hasta febrero de 2023. Para horarios e información: https://www.govisland.com/things-to-do/recreation/governors-island-winter-village

Foto: Julienne Schaer

¡EPA¡, una fiesta para recaudar fondos pro inmigrantes

Como parte del Festival BORIMIX, los artistas visuales y escénicos, Yara Travieso y Guadalupe Maravilla, serán los coanfitriones de ¡EPA!, una gran fiesta latina organizada para recaudar fondos en apoyo a los solicitantes de asilo recién llegados a Nueva York. El evento será este viernes, a partir de las 7:30 pm, en el Centro Cultural y Educativo Clemente Soto Vélez (107 Suffolk St) y contará con un variado grupo de músicos e intérpretes, tales como el DJ venezolano ganador del premio Grammy “Cheo” Pardo, Carolina Oliveros de Combo Chimbita, la Xenia Rubinos, la reina del joropo Mafer Bandola de LADAMA y el grupo de salsa femenino Lulada Club.

El público también está invitado a ver la exposición “See You In Florida”, curada por Miguel Trelles y Roberto Weil, que junta el trabajo de 17 artistas cuya temática aborda los triunfos y desafíos de las diásporas puertorriqueña y venezolana.

El 100% de los ingresos se destinarán directamente a los solicitantes de asilo recién llegados que busquen servicios en The Good Shepherd Church y South Brooklyn Mutual Aid. Los invitados también pueden traer abrigos para donar. Las entradas están disponibles en:/www.eventbrite.com/e/epa-artists-support-asylum-seekers-benefit-tickets-443763387237. Más información en: https://www.theclementecenter.org/calendar/inpt1iz6tkl8e43h0j92kkvdpu6nkh

La orquesta femenina de salsa, Lulada Club, será parte del evento./Cortesía

Judy Santos en el Atrium del Lincoln Center

La serie ¡VAYA!, un escaparate de las mejores tradiciones de baile latino, continúa este viernes en el David Rubenstein Atrium del Lincoln Center con la presentación de la cantante Judy Santos. En un género dominado por hombres, la bachatera dominicano-estadounidense ha encontrado un éxito excepcional gracias a la fuerza de su dulce voz con inflexiones de R&B. Los memorables dúos de Santos con los artistas de ventas de platino Romeo Santos y Toby Love la pusieron frente a millones en estadios de todo el mundo, allanando el camino para su reciente álbum homónimo, lanzado durante la pandemia. Para su primer show en ¡VAYA!, Santos hará vibrantes interpretaciones de sus éxitos y clásicos menos conocidos de su LP debut en solitario. Gratis. A las 7:30 pm. Más información: http://www.lincolncenter.org/series/

Cortesía

“La Cucarachita Martina” en el Teatro SEA

Este sábado 19 de noviembre, a las 11:00 am, los más pequeños de la casa tienen una cita en el Teatro SEA, en donde se estará presentando una vez más la divertida obra infantil “La Cucarachita Martina”. Basada en un cuento de origen cubano y puertorriqueño, esta obra cuenta la historia de una cucarachita en búsqueda del amor, que en su viaje, descubre el valor de la felicidad y la amistad. Recomendada para estudiantes de Pre-K al 6to grado. Versión en Español o bilingüe. El SEA está ubicado en The Clemente Center, 107 Suffolk Street, New York, NY 10002. Para entradas e información, visite: https://teatrosea.org/

Cortesía: Teatro SEA

Festival Celebrate Mexico Now

El festival Celebrate Mexico Now se continúa desarrollando hasta el próximo martes 22 de noviembre, en diferentes espacios de Nueva York. El programa del fin de semana será con la narradora Valentina Ortiz (sábado, noviembre 19, 3pm), presentación que se repetirá el domingo, Noviembre 20, 3pm con Quetzalcóatl: cuentos, leyendas y música aztecas y la presentación de Los Mariachi Ángeles de Nueva York. La danza cabaret Let me tell you… all lies, una experiencia visual y emocional con la danza cabaret del artista Carlos A. Cruz Velázquez se presentará también el sábado, a las 9:30pm. Y el domingo, de 4 a 8 pm, será el turno de Celebra el Día de la Revolución Mexicana con nosotros en Sobre Masa Tortilleria & Restaurant con el chef mexicano Zack Wangeman y su esposa Diana Wangerman. Para un calendario completo, visite: https://mexiconowfestival.org/

Los Mariachi Ángeles de Nueva York./Cortesía

Última semana del Frenzy Fest

El “Frenzy Fest”, una iniciativa de Barrio Independent Productions, continúa la presentación de cinco obras cortas, cuya temática versa sobre algún episodio de “frenesí” (exaltación de una pasión o sentimiento), durante este fin de semana, desde el viernes 18 al domingo 20 de noviembre, en los espacios de El Barrio’s Artspace PS109 ( 215 East 99th Street NY). Con la participación especial de la actriz y cantante Sully Díaz. El público que vea las cinco piezas teatrales: Con Amor, 4SZNS, La Otra Cara de Nadis, Whiskey River y La Última Parada, podrá votar por Mejor Obra, Mejor Actor y Mejor Actriz. Entradas en: https://www.eventbrite.com/e/frenzy-fest-2022-tickets-426168299857

Trenes de navidad en el Jardín Botánico

La tradicional muestra de trenes de navidad regresa al New York Botanical Garden a partir de este sábado 19 de noviembre. El Holiday Train Show, una de las tradiciones festivas favoritas de los neoyorquinos, ha creado recuerdos durante más de 30 años. Los visitantes verán maquetas de trenes a través de una exhibición encantadora de más de 190 réplicas de lugares emblemáticos de la ciudad, cada una exitosamente recreada con materiales naturales como corteza de abedul, vainas de loto y palitos de canela. Hasta el 16 de enero, en el Parque Bedford de El Bronx. Información: https://www.nybg.org/

Cortesía NY&Co

Pablo Alborán en el Town Hall

Pablo Alborán, el cantautor español de la mezcla perfecta, con la seducción del flamenco sentido, el pop y los ritmos urbanos, llega a Nueva York para deleitar a su público con un repertorio que recorre toda su trayectoria musical. Con su sello inigualable y sus numerosos éxitos, como “Solamente tú”, “Desencuentro” y “El Beso”, la colaboración exitosa con Sebastián Yatra “Contigo”, y su más reciente hit “Castillos de Arena”, se presentará este domingo 20 de Noviembre en The Town Hall, a las 8:00 pm.

Cortesía

Exhibiciones de arte latino

La Galería Nara Roesler (511 West 21st Street) tiene en exhibición el trabajo de Artur Lescher , uno de los artistas más destacados de la escena artística brasileña contemporánea. Hasta el 23 de diciembre, los visitantes podrán conocer las esculturas tridimensionales de Lescher, que se destacan como una contribución significativa al legado de la abstracción en las Américas.

Mientras que la Galería Templon (293- 10th Avenue) exhibirá, también hasta el 23 de diciembre, el trabajo de Ivan Navarro y su muestra “Celestialand”, una exposición que lleva a los espectadores a un viaje celestial con una serie de espejos grabados a mano de un lado con luces LED que emiten miles de salpicaduras de colores que se transforman espectacularmente en constelaciones, nebulosas y eclipses.