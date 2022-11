Paul Goldschmidt se quedó con los máximos honores en la Liga Nacional

Cardenales de San Luis fueron una de las organizaciones sorpresas en la actual temporada, después de conquistar el banderín de la División Central de la Liga Nacional y todo gracias a la presencia de Nolan Arenado y de un Paul Goldschmidt que fue el más estelar de la alineación de los “Pájaros Rojos”.

El inicialista, fue un verdadero verdugo para todos los lanzadores de la Liga Nacional y en algunas ocasiones de la Liga Americana. Su nivel de bateo fue tan descomunal que, estuvo a un paso también de alzarse con la Triple Corona.

Ahora, fue reconocido con su primer Jugador Más Valioso en una carrera muy respetable de más de doce campaña y el primer gran premio que recibe desde que fue contratado por Cardenales de San Luis en el 2019.

“Es un gran honor. Pero no se trata de mí nada más. Lo que quiero decir es que mucha gente me ha ayudado”, reiteró el inicialista a Las Mayores.

Asimismo, Goldschmidt demostró para tener éxito en el béisbol de las Grandes Ligas, no importa cuanta edad tengas en cada temporada, ya que a sus 35 demostró ser uno de los mejores bateadores y más peligrosos de la actualidad.

“Creo definitivamente que a medida que aumenta la edad, uno tiene que adaptarse, y eso es algo de lo que he intentado hacer. He intentado adelantarme a ello, no puede uno intentar hacer lo mismo que la campaña anterior. Pero claro, existe el estigma de que a medida que el jugador se vuelve viejo va a jugar peor. A nadie le gusta eso. A nadie le gusta que le digan que no puede hacer algo, así que eso motiva definitivamente”, finalizó Goldschmidt

De esta manera, el inicialista le agregó un peldaño más a su gran trayectoria en el béisbol de las Grandes Ligas y que mejor manera de hacerlo que, con el MVP de una temporada regular. Ahora, el estadounidense puede considerarse ser un mejor bateador y un buen defensor de la inicial.

