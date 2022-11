Black Friday en 2022: qué tiendas tienen los mejores descuentos, según WalletHub

Solo faltan unos días para el Black Friday 2022 y los estadounidenses ya están listos para aprovechar las mejores ofertas. Y para saber dónde encontrar los mejores precios, WalletHub, el sitio de finanzas personales, encuestó casi 4,000 ofertas de 16 de los escaneos de anuncios para esta temporada.

Las ventas del Black Friday han ido cambiando durante los últimos años. Están comenzando antes, semanas antes de las vacaciones de compras en algunas tiendas, lo que pude resultar bueno para los consumidores que desean alargar sus compras durante un período de tiempo más largo en lugar de comprarlo todo en un día.

Entonces, ¿qué tiendas ofrecen los mejores descuentos y para qué artículos?

Según WalletHub, los mejores lugares con mayor porcentaje de descuentos generales son:

1. JCPenney (64.7%)

2. Belk (64.2%)

3. Macy’s (53.0%)

4. Office Depot y OfficeMax (49.9%)

5. Kohl’s (44.2%)

6. Lenovo (40.7%)

7. Target (32.9%)

8. Big Lots (32.9%)

9. Academy, Sports + Outdoors (31.1%)

10. The Home Depot (30.9%)

11. Newegg (28.5%)

12. Walmart (28.4%)

13. BJ’s (27.6%)

14. Amazon (25.7%)

15. Best Buy (22.9%)

16. Costco (16.8%)

Minoristas con mejores ofertas en vestido y accesorios (descuentos promedio):

1. Belk (64.07%)

2. JCPenney (59.29%)

3. Walmart (45.62%)

4. Macy’s (45.30%)

5. Kohl’s (41.85%)

Minoristas con mejores ofertas en computadoras y celulares (descuentos promedio):

1. JCPenney (57.48%)

2. Office Depot y Office Max (40.69%)

3. Lenovo (40.68%)

4. Best Buy (34.87%)

5. Kohl’s (34.85%)

Minoristas con mejores ofertas en juguetes (descuentos promedio):

1. Belk (49.07%)

2. Kohl’s (40.87%)

3. Amazon (40.17%)

4. Target (38.12%)

5. Macy’s (36.48%)

Minoristas con mejores ofertas en muebles (descuentos promedio):

1. Office Depot y Office Max (52.09%)

2. Target (46.81%)

3. Amazon (41.27%)

4. Kohl’s (38.43%)

5. Big Lots (37.38%)

Wallethub recuerda que en 2021, 66.5 millones de estadounidenses compraron directamente en las tiendas, mientras que 88 millones aprovecharon las ofertas en línea.

Roberto Pablo Jones, Editor regional de International Journal of Retail and Distribution Management, comenta que la mejor manera de identificar una “oferta” en Black Friday frente a un marketing inteligente es comprar ahora mismo: “Explore los precios que están disponibles en la tienda y en línea para los artículos que está buscando. A menudo encontrará ofertas casi tan buenas hoy como las que encontrará en el Black Friday. Además, no se deje engañar por productos similares de proveedores que no reconoce. Esa es una trampa común para atraerlo a una tienda solo para descubrir que no es lo que estaba buscando”.

Para ver el reporte completo, ingresa aquí.

