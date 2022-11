El Niño Prodigio: Horóscopo de hoy 21 de Noviembre de 2022

Horóscopo de hoy 21 de de Noviembre de 2022

03/21 – 04/19

Centrarás tu atención en los asuntos románticos, estarás más colaborador y tendrás en cuenta al otro antes de tomar una decisión. Si estás soltero conocerás a alguien que te devolverá la fe en la pareja. Quiero que apuestes al amor.

04/20 – 05/20

Le prestarás más atención a tu cuerpo y a tu estado físico. Te recomiendo que vayas al gimnasio para quemar calorías y canalizar las tensiones acumuladas. También será un buen momento para emprender actividades independientes y aprender nuevos oficios.

05/21 – 06/20

Este será un día maravilloso para que dejes aflorar tu espíritu romántico. Si estás soltero alégrate ya que tendrás grandes posibilidades de encontrarte con el príncipe o la princesa azul. Reparte tu atención equitativamente entre los seres que amas.

6/21 – 7/20

Hoy, el sentirte unido a tus familiares y seres queridos será lo que te brindará más placer y lo que te hará más feliz. Te recomiendo que hagas un ritual de purificación en tu casa y que armonices los ambientes con velas, inciensos y ricos aromas.

07/21 – 08/21

Los astros te volverán más inquieto y volcarás toda tu energía en estudiar, curiosear y explorar tu entorno. Despertarás inspiración y estimularás las fantasías románticas de las personas que te rodean. Recibirás cartas, poesías y declaraciones de amor que le darán un nuevo color a tu vida.

08/22 – 09/22

Se presentarán condiciones favorables para que lleves adelante negocios en conjunto. Se te acercarán personas que se complementarán muy bien con tu carácter y te ayudarán a colocar tus ideas en el lugar indicado. Las alianzas comerciales que efectúes serán muy productivas.

09/23 – 10/22

Esta lunación te traerá una energía armónica que te equilibrará psíquica y emocionalmente. Los temas que te preocupaban quedarán atrás y verás las cosas con mayor claridad. Quiero que expreses toda la sensualidad que hay en ti y que hagas aflorar tus encantos ¡tú sabes cómo hacerlo!

10/23 – 11/22

Vibrarás en una sintonía muy pacifica que te equilibrará psíquica, afectiva y espiritualmente. La unión con tus seres queridos se volverá muy sutil y trascenderá todas las fronteras. Retomarás contacto con gente que no veías hace largo tiempo.

11/23 – 12/20

Tu ánimo será sociable y acudirás a eventos o reuniones donde interactuarás con mucha gente. Tus encantos aflorarán y tu grupo de amigos se fascinará con tu glamour y buen gusto. Se dará el clima ideal para intercambiar opiniones y debatir sobre los temas que te interesan.

12/21 – 01/19

Alguien influyente estará dispuesto a colaborar para que puedas alcanzar tus objetivos. La ambición de progreso te llevará a asociarte con otras personas, hacer relaciones públicas e involucrarte en nuevos desafíos profesionales. Lograrás mucho prestigio.

01/20 – 02/18

Te conectarás con personas extranjeras, desearás aprender otros idiomas o surgirá la oportunidad de realizar un viaje romántico. Tus vínculos te traerán bienestar y encontrarás fácilmente con quien compartir tus intereses más elevados. El clima astral será óptimo para solucionar asuntos legales.

02/19 – 03/20

Es tiempo de hacer una limpieza de tu closet interior para despedirte de relaciones tóxicas. Deja atrás lo que te hace daño y liberarte de lo que ya no sirve. No sientas pena por las personas que no te hacen bien y confía en tu energía transformadora.