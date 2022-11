Pronto vence plazo para que estudiantes elijan escuelas secundarias en NYC y piden analizar bien las opciones disponibles

Desde muy pequeñito, Alejandro Martínez ha soñado con ser un gran artista que pueda llevar el talento que tiene en la música a otro nivel. Entre risas y con voz convencida, el niño inmigrante de 14 años asegura que un día va a llenar estadios, y se ve cantando en el Madison Square Garden, con el coliseo a reventar. “Quiero ser un artista grande, que además de cantar y componer, pueda usar mi voz para ayudar a organizaciones a luchar contra la pobreza que hay en tantas familias inmigrantes como la mía. Pero sé que para eso tengo que prepararme cada día más y ser mejor”.

Y es por eso que su madre, quien prefiere reservarse el nombre, se ha dado a la tarea intensa de averiguar de manera detallada los programas de artes que ofrecen las escuelas públicas de la Ciudad de Nueva York, ahora que su hijo está terminando octavo grado.

Más de 75,000 familias de la Gran Manzana, 41% de ellos latinas, tienen hasta el próximo 1 de diciembre para aplicar a las escuelas secundarias donde desean que sus hijos inicien el último tramo de su formación académica básica, y entre ellas la madre colombiana asegura que su objetivo es que reciban a su niño en una institución pública experta en artes donde “pulan” más el talento de la música.

“Cuando yo llegué a Nueva York, al principio lo que hacía era averiguar en las escuelas que me quedaran más cerquita de la casa y ahí registraba a mi hijo, sin preocuparme por ningún otro requisito, pero a medida que mi niño fue creciendo, él mismo me ayudó a cambiar el chip, y por eso comencé a ver más opciones, así no queden tan cerca, porque creo que lo más importante es que como padres podamos meter a nuestros hijos en sitios que potencien todas sus habilidades”, dijo la colombiana. “Yo le recomiendo a los papás que tomen esto con mucha seriedad y responsabilidad y les digo que averigüen con sus escuelas o consejeros o con organizaciones para que los ayuden a llenar los formularios y encontrar el mejor sitio para cada niño, pues aunque es un poco difícil tanta averiguación, vale la pena”.

Y es que de acuerdo a datos suministrados por el Departamento de Educación de la Ciudad, más de 400 escuelas, 9 de ellas especializadas, y más de 700 programas, están disponibles para que cada niño pueda adaptarse mejor al tipo de enfoque académico y vocacional que está buscando.

El DOE explicó a los estudiantes y las familias que pueden solicitar hasta 12 programas para cada estudiante, lo que no significa necesariamente que deba aplicar a 12 escuelas, pues una sola institución puede tener varios programas al tiempo. También cabe advertir que otras instituciones tienen programas únicos con enfoques especiales, como programación acelerada o artes, y estos pueden tener sus propios procesos de inscripción.

Y aunque la manera más común de aplicar, de acuerdo al DOE, es a través de la página MySchools, accesible en español, los padres y alumnos que no puedan acceder con facilidad de manera online, pueden también solicitar ayuda, a través de un consejero escolar o contactándose con los llamados Centro de Bienvenida a las Familias, que cuentan con personal hispano hablante, disponible en persona y por teléfono, para brindar apoyo.

El Departamento de Educación también aseguró que otro recurso que están ofreciendo para hacer que el proceso de solicitud de cupos en escuelas secundarias sea más sencillo, son talleres y charlas en las llamadas “Open Houses” e insistieron con la importancia de que se revisen los diferentes programas disponibles, para garantizar que el estudiante pueda inscribirse en escuelas que tengan programas que les interese.

“En septiembre, luego de seis meses de participación comunitaria, incluidas más de 30 reuniones con familias, estudiantes, padres, directores, grupos comunitarios y de defensa, Consejos de Educación Comunitarios (CEC) y consejeros escolares, el canciller Banks introdujo cambios que apuntan a reimaginar la experiencia de admisión a la escuela intermedia y secundaria haciendo que estos procesos sean más amigables, transparentes y justos para para la familia”, aseguró Arthur Nevins, vocero del DOE. “Esperamos continuar interactuando con las familias y la comunidad sobre cómo podemos continuar fortaleciendo y aumentando la cantidad de escuelas de alta calidad disponibles para todas nuestras familias y nuestros niños”.

El funcionario del Departamento de Educación agregó que después de escuchar “el abrumador apoyo de las familias”, continuarán permitiendo que los estudiantes de 8º grado tomen el SHSAT (prueba para ingresar a escuelas especializadas) durante el día escolar en su escuela actual en lugar de ir a otros sitios el fin de semana.

Otra de las novedades que está haciendo el DOE es la implementación de las listas de espera extendidas de las escuelas intermedia y secundaria hasta mediados de septiembre, que busca que si quedan vacantes disponibles después del comienzo del año escolar, esos cupos se llenen de manera justa y transparente.

Recientemente el canciller de Educación de la Ciudad de Nueva York, David Banks, reveló que un cambio importante para los procesos de admisión a las escuelas secundarias, es que aquellos estudiantes de octavo grado con calificaciones con un 15% superiores a los del promedio de su clase tendrán prioridad para los cupos en unos 100 planteles considerados los más competidos. Sin embargo algunas escuelas continuarán con sus procesos especiales de selección.

El jefe de las escuelas de la Administración Adams, explicó que el objetivo de esa novedad es aumentar el acceso a las “comunidades que históricamente han estado excluidas de las escuelas selectivas”, y “recompensar a quienes trabajan arduamente académicamente y logran llegar ser los mejores de su clase.

“No estamos eliminando los filtros. La Administración anterior buscó quitarles estas oportunidades. He escuchado abrumadoramente en toda la ciudad que los padres nos han pedido que aumentemos las oportunidades, no que las quitemos”, comentó Banks.

John Hernández, padre de un niño de octavo grado de Long Island City, quien aseguró estar haciendo ya las diligencias para tratar de encontrar escuela secundaria para su niño por su cuenta, hizo un llamado al DOE para que trate de encontrar nuevas maneras que mejoren la comunicación en español con familias que como la suya, no hablan inglés, dándoles mejores luces en el proceso de aplicaciones.

“Yo sé que Nueva York ayuda mucho a uno y me encanta ver que mi hijo está motivado estudiando desde que llegamos el año pasado aquí, pero con esto de encontrar la escuela que más le convenga, ando perdido, porque me gustaría que los profesores o alguien se sentara con nosotros un par de tardes a iluminarnos el camino, en español pero cada caso por caso”, comentó el padre dominicano. “Mi hijo un día dice que quiere ser astronauta y otro día que quiere ser mecánico y otro día quiere ser actor, y yo no se cómo ayudarlo para que elijamos la mejor escuela para él. Esto me estresa un poco, porque siento que una mala elección de escuela puede truncarle su futuro y una buena lo llevará a la Luna directamente. Por eso quiero ayuda cara a cara en mi idioma”.

Datos sobre cómo aplicar para encontrar una escuela secundaria

1 de diciembre vence el plazo para elegir la escuela secundaria para el año escolar 2023

400 y más escuelas secundarias están disponibles para recibir nuevos estudiantes en la ciudad

700 programas escolares hay en las escuelas secundarias, entre ellos artes, ciencia, film etc

9 escuelas especializadas que son de las más solicitadas, también reciben aplicaciones

75,000 niños en promedio estudian en escuela secundaria cada año escolar

41% de los estudiantes son hispanos

Puede hacer la selección de la escuela directamente a través del link: https://www.myschools.nyc/en/

También puede solicitar ayuda en los llamados Centros de Bienvenida Familiar. En este link puede consultar los sitios más cercanos a usted: https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enrollment-help/family-welcome-centers

La carta de bienvenida a la escuela secundaria que elija contiene un código único de creación de cuenta que puede usar para crear una cuenta MySchools.

Si su hijo actualmente asiste a una escuela pública de la Ciudad de Nueva York (del DOE o charter), puede comunicarse con la escuela actual de su hijo para recibir una copia de su carta de bienvenida.

Si su hijo asiste a una escuela privada, independiente o parroquial, puede visitar un Centro de Bienvenida a las Familias para recibir una carta de bienvenida.

También puede solicitar ayuda a través de su consejero escolar actual

El DOE realizará sesiones informativas virtuales próximas el 18 y 28 de noviembre que puede checar en la página: https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enroll-grade-by-grade/high-school

También puede registrarse en la lista de correo electrónico de admisión a la escuela secundaria para recibir actualizaciones, consejos de admisión y recordatorios de fechas clave, a través de este enlace: https://www.schools.nyc.gov/sign-up

Conozca las actualizaciones de admisiones informadas por la comunidad para este año en este enlace: https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enroll-grade-by-grade/high-school#pagedocuments

