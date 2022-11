Zoe Saldaña le dice a Francisca: “Estoy muy orgullosa de ti”

“Estoy tan orgullosa de ti… Me gusta verte, me encanta todo lo que haces”… ¿Quién le dice todo esto a Francisca Méndez-Zampogna? Nada más y nada menos la actriz que siempre la presentadora de ‘Despierta América’ soñó concer, Zoe Saldaña.

Invitada al show de las mañanas de Univision para promocionar el estreno de ‘Avatar: The Way of Water’, la actriz de raíces dominicanas no imaginaba lo que iba a vivir, y menos que haría llorar de felicidad a una de las conductoras del show.

En más de una ocasión Francisca contó en público que su sueño era conocer a Zoe Saldaña, su compatriota, su mentora sin saberlo, esa celebridad que tanto la inspira y admira, además de sentirse identificada.

Y el día llegó, este martes 29 de noviembre Zoe estaba invitada al show, pero antes de conocerla en vivo, su jefa, la productora ejecutiva y vice presidente, Luz María Doria, la tomó de la mano y la llevó al camerino de la actriz.

Francisca golpeó la puerta ante una promesa en voz alta: “voy a llorar”, ¡y cumplió!… En cuanto la vio no pudo evitar que se le cayeran las lágrimas, y más aún cuando al abrazarla, Saldaña le repetía en inglés: “Estoy tan orgullosa de ti”.

Pero eso no fue todo, mientras Zoe le decía que no llorara, lo confesó que le gustaba todo lo que Francisca hacia, le preguntó cuántos años tenía Gennaro y si había aprendido a hablar italiano.

Ya un poco más repuesta, pero con las lágrimas aún brotándole de los ojos, Francisca le hizo una pregunta a Zoe: “Uno se puede reflejar tanto en ti, amamos tu historia a donde haz llegado, ¿cómo uno logra las cosas que tú haz logrado?“…

“Haciendo lo que tú haces, donde quiera que yo voy, yo soy la hija de mi mamá y la nieta de mi abuela en todo momento en todo momento. Estoy representando el legado de de las matriarcas que me trajeron hasta aquí hoy, punto. Y donde quiera que yo vaya, confrontando cualquier reto, es así. Porque yo vengo también de una familia muy sencilla, pero muy rica en educación, cultura y clase y eso es siempre lo que yo mantengo”, le respondió.

Una vez más, Francisca no pudo, y no quiso, evitar abrazarla para dejar dentro de su corazón ese momento tan soñado, que incluso había superado sus sueños.

Por supuesto, luego Saldaña fue entrevistada por Francisca, Karla Martínez y Jessica Rodríguez. El chef Yisus le hizo un desayuno bien dominicano y hasta bachata hubo.

Como te lo dijimos hace unos días, este tipo de historias son la que hace a ‘Despierta América’ el show preferido de los latinos en Estados Unidos, porque no solo le da al público lo que quieren, sino que además cumple sueños, a los de casa y a los que lo reciben en las suyas.

MIRA AL MOMENTO DEL ENCUENTRO ENTRE ZOE SALDAÑA Y FRANCISCA:

NO TE PIERDAS ESTAS OTRAS HISTORIAS:

-Francisca, Jessi Rodríguez, Carlos Calderón y Chef Yisus se unen a ‘Despierta América’ en Domingo

-Francisca: En exclusiva la historia de miedo y superación detrás de su boquita torcida

-Te llevamos a conocer la espectacular casa de Zoe Saldaña en Beverly Hills