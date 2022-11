Adamari López le hace un pedido al público sobre el nuevo ‘Hoy Día’

Adamari López, la única que quedó de la etapa anterior, le hace un pedido al público sobre el nuevo ‘Hoy Día‘, que, como te dijimos, comienza este 5 de diciembre aunque es posible que no con todos los presentadores.

“Les cuento que nos estamos preparando para una nueva etapa de ‘Hoy Día’ que comienza este lunes 5 de diciembre y queremos invitarte a que lo celebres con nosotros. Mándanos una foto tuya o de tus seres queridos y danos el motivo de la celebración ya sea cumpleaños, compromiso, una graduación o incluso hasta el cumpleaños de tus mascotas porque lo vamos a poner en vivo”, comienza diciendo Ada desde el camerino de las instalaciones de Telemundo Center en Miami.

La intención de la nueva etapa del show está también incluida en el mensaje de Adamari: “Nos emociona mucho poder empezar esta nueva etapa celebrando con ustedes y sobre todo agradeciéndoles por estar siempre con nosotros“.

Sí, a diferencia de lo que fue ‘Hoy Día’ en su comienzo en donde prometían más noticias originales, en esta etapa prometen escuchar lo que el público pide, darle más entretenimiento, diversión, y también noticias pero en una muy pequeña proporción.

Como te contamos, con la salida de la cadena de Chiquibaby y Rebeka Smyth; reubicación en noticias de Nacho Lozano, Carlos Robles y Quique Usales, Adamari es la única sobreviviente no solo del formato anterior, sino también de ‘Un Nuevo Día’.

¿Quiénes la acompañarán? Hace unos días te contamos que es muy posible que formarían parte de esta nueva etapa Jacky Bracamontes, Laura G., Vanessa Claudio, Labda García, Carlos Adyan… Sin embargo, es posible que no todos estos talentos formen parte y otros se incorporen.

¿Por qué a tan pocos días de comenzar no se sabe quiénes estarán? Además de mantenerlo en secreto, se estarían enfrentando a algunas trabas como las visas de trabajo para poder viajar a Estados Unidos, en el caso de los extranjeros, y algunos que habría preferido no estar, y otros que no habrían firmado el contrato aún.

¿Qué pasará entonces? Podría haber otras presentadoras como plan B, tal el caso de Chiky Bombón, a quien la estamos viendo participar del programa especial ‘Viva el Mundial’, y otro de los nombres que suenan en los pasillos de Telemundo es el de Penélope Menchaca e incluso el de Charytín.

¿Presentadores masculinos? Por ahora solo estaría, de prestado, el conductor de ‘En Casa con Telemundo’, Carlos Adyan.

¿Qué pasará con las noticias? Solo tendría un espacio de unos minutos por hora y posiblemente sí quedaría Nicole Suárez, a quien también vemos desde la etapa anterior.

-El recuento del camino al cambio:

Como te venimos contando, son muchos los cambios que vienen para Telemundo, comenzando por el show de la mañana, que dejó de pertenecer al departamento de noticias y regresó al de entretenimiento. Confirmado por la propia cadena con una reacción que nos enviaron, habrá modificaciones.

También te dijimos en exclusiva que, a días de viajar a Qatar para cubrir el mundial, a Chiquibaby le cancelaron el viaje por supuesto tema en el ajuste de presupuesto. Pero en realidad la decisión tenía que ver con lo que sucedió la semana pasada, su separación de ‘Hoy Día’ y la cadena.

No solo la de Chiquibaby, también quedaron fuera del show y de la cadena el chef Alfredo Oropeza y Rebeka Smyth. Mientras que Nacho Lozano, Quique Usales y Carlos Robles pasaron a los noticieros.

Y ahora esta pausa debido a los horarios de los partidos de fútbol del Mundial que coinciden con el de ‘Hoy Día’, mientras tanto rearman, en todos los sentidos el show.

