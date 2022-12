Cantante de Intocable corta concierto dijo que no regresarían dinero de los boletos

Intocable, banda de regional mexicano y norteño, fue severamente criticada, ya que intempestivamente cortaron un concierto en la Arena Monterrey, en Monterrey, México, luego de que su vocalista, Ricky Muñoz, parara el recital ni siquiera iba a la mitad de la presentación.

De acuerdo con diversos medios de comunicación locales, esto provocó una ola de abucheos la noche del viernes 2 de diciembre. Muñoz suspendió el show luego de decir que no estaba en condiciones: “La neta no me la estoy pasando bien”. Luego de lo dicho, hubo confusión en entre los asistentes.

El cantante aseguró que no podía seguir con la presentación porque no se sentía bien, ya que estaba tomando un medicamento, por lo que no se encontraba en las óptimas condiciones para continuar en el escenario. Al tiempo que dijo que no podían regresar el dinero de los boletos a los asistentes.

Ricky Muñoz de Intocable no se disculpó con el público al cancelar el concierto, en ese momento le dijo a la raza “Digan buuu o hagan lo que quieran, no les vamos a regresar el dinero”… ¡Para eso sí tuvo voz! Gran error del “cantante” con todo Monterrey. pic.twitter.com/zRSsV0jwC8 — Ana Rent (@AnaRent) December 3, 2022

En medio de los gritos y el desacuerdo de la gente, Muñoz intentó continuar ante la petición del público, segundos después se despidió en medio de abucheos. Las críticas no se hicieron esperar en las redes sociales, donde los fanáticos de Intocable expresaron su enojo.

La forma en la que el cantante dio por terminado el recital, que apenas llevaba 30 minutos, fue la principal crítica de los fanáticos de los autores de ‘Fuerte no soy’, quienes recordaron que no era la primera vez que se portaba “prepotente” el vocalista y mostraba poco profesionalismo.

Los fans aseguraron que posiblemente el vocalista tiene una depresión, y que de ser así será mejor que la atienda pronto, mientras que otros afirmaron que sólo se trata, una vez más, de una “mala actitud” que no se puede tolerar.

Hasta el momento, la empresa promotora que llevó al grupo Texano a esta ciudad del norte de México, no ha emitido algún comunicado para saber qué ocurrirá luego de que el cantante indicó que los asistentes no tendrán un reembolso por la cancelación del show.

Ricky Muñoz no es la primera vez que está en el ojo del huracán, ya que en el contexto de la pandemia de covid, dijo públicamente que pudo acceder a la vacuna mucho antes de que fuera elegible gracias a contectos, algo que molestó a muchos estadounidenses.

