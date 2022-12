Gloria Estefan sabe que nadie le cree, pero ella insiste en que de pequeña vio a Santa Claus

Gloria Estefan todavía no entiende algo que vivió de niña. Con motivo del lanzamiento de “Estefan Family Christmas”, su álbum de Navidad junto con su hija Emily y su nieto Sasha, disponible a partir de hoy, madre e hija comparten los recuerdos más depreciados de Navidad de su infancia.

“Yo se lo digo a todo el mundo, no creo que me creen, pero yo vi a Santa Claus. Yo vine de Cuba, tenía 2 años y medio, y mi mamá había encontrado un pequeño apartamento. Mi padre estaba preso en Cuba, preso político por Bahía de Cochinos, y no -teníamos- un centavo, un centavo partido por la mitad. Mi madre se sentaba siempre afuera a hablar con las otras señoras, que todas tenían a los esposos presos en Cuba, presos políticos”.

Gloria continúa su relato: “Y el día de Navidad yo me acuerdo que había que acostarse temprano, porque si no no venía Santa Claus. Yo me levanté a media noche porque escuchaba a mi mamá hablando con las señoras afuera y cuando pasé por esta pequeñísima sala vi a Santa Claus poniéndome un silloncito, una mesita con unos crayones, y me di tal susto que corrí para el cuarto y me acosté en la cama”.

“Al día siguiente me desperté y ahí estaban todos los regalos que yo vi a Santa poniéndome ahí, ¡qué te puedo decir! Jamás se me olvida eso. Mi mami dice que estaba soñando, pero ¿cómo soñé los regalos que estaban ahí al día siguiente? No sé”.

Para su hija Emily, quien creció con dos padres famosos, lo más preciado nunca fueron los regalos de Navidad. “No importa la fama, los discos, los Grammys. El orgullo que yo tengo para esta familia es que somos una familia; entonces para mí, lo que yo recuerdo más de mis navidades es siempre tener la gente alrededor que yo quiero ver. ¡Ay! Yo sé que voy a ver a mi primo, mi mami, mi papi, no importa los regalos, la comida, que sí le doy gracias. Sí, doy gracias por ti”.

Lee más de Gloria Estefan aquí:

Despierta América se vistió de Navidad por los Estefan e hicieron llorar a Gloria

Gloria Estefan iba participar en el Super Bowl junto a Jennifer Lopez y Shakira, pero rechazó la oferta

Gloria Estefan exige un pago justo para los artistas que suenan en la radio