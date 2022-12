Dayanara Torres felicita a Jennifer Lopez en ‘Despierta América’ por su felicidad, valga la redundancia… A más de 20 años de caer en un pozo depresivo cuando su esposo en ese momento, Marc Antony, la dejó por la ‘Diva del Bronx’, las cosas cambiaron y mucho.

De invitada al show de las mañanas de Univision como presentadora, ya que Karla Martínez está en Londres haciendo entrevistas de la película ‘Avatar’, a Dayanara le tocó presentar una nota sobre Jennifer Lopez y Ben Affleck, quienes el fin de semana estuvieron buscando su arbolito de Navidad.

Como toda una profesional, Torres habló de la felicidad de quien alguna vez fuera su rival, o la dueña de su peor pesadilla. Luego de terminar de presentar la pieza, Raúl González no se pudo contener y le preguntó si alguna vez se imaginó que iba a dar una noticia de JLo.

“Han pasado 20 años, ¿por qué no? Hoy todos estamos felices”, le respondió con una enorme sonrisa. Y sin duda que lo están, no solo Jennifer con Ben, también Marc Anthony con Nadia Ferreira con quien se dice que pronto contraerá boda, y ella ¡con su pareja!

Sí, recordemos que Dayanara contó en el Podcast de Giselle Blondet ‘Lo Que No Se Habla’, que está en pareja con el productor general de ‘Nuestra Belleza Latina’, Marcelo Gamma, a quien conoció en el show cuando fue jurado, pero recién fue hace un año que se animó a darse una oportunidad y hoy se siente la mujer más feliz del mundo.

“Yo lo veo, está detrás de cámara del show… Yo estaba en un proceso en donde yo decidí a ser yo, volver a brillar, volver a ser yo, me atreví a volver al ojo público y sin saberlo ahí estaba él, yo lo admiro, me siento protegida, me siento animada, me empuja a ser mejor, se desvive por mí”, dijo Dayanara sobre la relación en el Podcast de Blondet.

Por lo que ahora son ¡felices los 6! Y puede dar la noticia de la felicidad de Jennifer sin llanto y mucho menos con rencor.

