Muere a los 83 años Al Strobel, actor de ‘Twin Peaks’

Al Strobel, quien era conocido por su papel como Phillip Gerard en la serie de TV de los 90, ‘Twin Peaks’, falleció en Eugene, Oregón, a los 83 años.

La noticia se confirmó ayer por la productora Sabrina Sutherland, que ha trabajado con David Lynch, director de ‘Twin Peaks’, en muchos proyectos a lo largo de los años.

“Me entristece tener que publicar que Al Strobel falleció anoche (sábado). Le quería mucho“, escribió Sutherland en Facebook.

Por el momento se desconoce la causa de la muerte, ni se ofrecieron otros detalles del actor quien perdió un brazo en un accidente automovilístico a los 17 años.

Fue un actor estadounidense conocido por su papel recurrente en la serie de 'Twin Peaks' interpretando a Phillip Gerard, murió a los 83 años.#alstrobel pic.twitter.com/7HHn6JV5XU — † Fₐₘₒₛₒₛ Fₐₗₗₑcᵢdₒₛ † (@CelebFallecidas) December 5, 2022

Strobel es conocido por haber interpretado a Phillip Gerard, quien no tenía un brazo, durante casi todas las entregas de ‘Twin Peaks’, incluyendo la serie de televisión original de principios de los 90, la película derivada a partir de entonces y el reboot de 2017.

Gerard era un vendedor ambulante de zapatos que ocasionalmente era poseído por un espíritu conocido como Mike, que solía trabajar con otro personaje (también muerto) llamado Bob. Rest in Peace, Al Strobel, the actor behind the iconic one-armed-man character in the great American myth called Twin Peaks. pic.twitter.com/ZTkifvjaVD— Ryan H. Walsh (@JahHills) December 3, 2022

En la serie, un atípico agente del FBI investiga el asesinato de una joven en la ciudad de Twin Peaks.

Al Strobel también actuó en películas como ‘Megaville’, ‘Sitting Target’, C’hild of Darkness’, ‘Child of Light’, ‘Ricochet River’.