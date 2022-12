Hilary Duff acepta que en la adolescencia padeció de problemas alimenticios

Hilary Duff dio a conocer que padeció un desorden alimenticio cuando era una adolescente de 17 años, esto ocurrió porque fue víctima de la presión que se ejercía en el mundo de artístico a partir de los estándares de belleza impuestos por la televisión.

Duff narró esta estapa de su vida en la edición decembrina de la revista ‘Women’s Health’ edición Australia. En el contenido editorial, la artista detalló cómo sobrellevó y superó estos problemas hasta sentirse feliz de su aspecto físico.

“Debido a mi trayectoria profesional, no podía evitar decir: ‘Estoy frente a la cámara y las actrices son delgadas’. Fue horrible”, recordó. Duff se mostró feliz porque en la actualidad aprecia su salud, por lo que realiza “actividades que me hacen sentir fuerte en lugar de mejorar el exterior de mi cuerpo”.

La cantante y actriz, de 35 años, dijo que ha aprendido a valorar su salud y a apreciar su cuerpo, por medio de hábitos sencillos como dormir adecuadamente, además de seguir una dieta adecuada y balanceada.

Hilary Duff opens up about her battle with an eating disorder when she was 17. pic.twitter.com/orKWgHnCvw