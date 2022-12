Pasajero de crucero de Carnival que sobrevivió en altamar nadando y flotando por más de 15 horas cree que Dios lo salvó

El estadounidense que sobrevivió nadando y flotando más de 15 horas en las aguas del Golfo de México tras caer desde un crucero Carnival reveló que sus ganas de vivir y la fuerza divina lo ayudaron.

James Michael Grimes, de 28 años y natural de Alabama, dijo en entrevista con CNN que se considera un hombre promedio que le gusta cazar, pescar y estar en áreas exteriores.

Grimes, rescatado por personal de la Guardia Costera en horas tardías del Día de Thanksgiving, dijo sentirse bendecido de estar con vida.

El sobreviviente se encontraba a bordo de Carnival Valor con 18 parientes que decidieron emprender el viaje por mar durante la semana festiva. La noche antes de Acción de Gracias, Grimes bebía con su hermana en uno de los bares de la embarcación cuando se levantó para usar el baño a eso de las 11 p.m.

Lo último que recuerda el pasajero es que se disponía a escuchar música en vivo con sus familiares. Sin embargo, no tiene idea de dónde y cómo se precipitó al agua desde el barco. Aunque estaba ingiriendo bebidas alcohólicos, dijo que no estaba borracho al momento de los hechos.

“Yo estaba tratando de mantenerme lo más positivo posible desde el momento en que recobré la conciencia, yo puedo recordar pensando en ese momento, ‘wow, es un milagro que yo no estoy muerto”, declaró a la cadena el entrevistado.

En medio de la espera para ser rescatado, Grimes empezó a crear canciones en su mente para mantener los ánimos. En un punto, nadó hasta una colonia de medusas y observó el amanecer desde allí. En otro momento, agarró un palo que flotaba y lo mordió para quitarse el sabor a sal.

“Dios me dio la voluntad de vivir. Es un milagro“, insistió. “Yo no me rendí en ningún momento, nunca dije hasta aquí, este es el final. Nunca llegué a eso. Yo estaba determinado a nadar hasta que mis brazos y piernas no pudieran sostener mi cuerpo más”, reveló.

En el largo periodo de tiempo, sintió fatiga, confusión y hasta una criatura debajo de él.

“Se me acercó muy rápido. Y yo bajé y lo pude ver. Y no era un tiburón, yo no creo. Pero tenía como una boca plana, y subió y golpeó una de mis piernas, y yo lo pateé con la otra. Me asustó al no saber qué era… todo lo que pude ver fue una aleta”, describió en otra entrevista con ABC News.

Eventualmente, vio luces de un buque cisterna y nadó hacia la embarcación.

Eran aproximadamente las 8:25 p.m. La tripulación alertó a la Guardia Costera que envió un helicóptero para su rescate.

