Penélope Menchaca llorando revela el dolor más grande que vivió hace dos meses

Penélope Menchaca, quien forma parte de la nueva etapa de ‘Hoy Día’ este martes abandonó su alegría y sonrisa permanente para revelar, llorando, el dolor más grande que vivió hace poco más de dos meses: su nieto, Carlo, de solo 9 meses falleció, después de luchar por su vida desde que nació.

Como parte de esta nueva era, las presentadoras serán entrevistadas por la Lourdes Stephen, conductora de ‘Al Rojo Vivo’, quien visita las mañanas de Telemundo para esa tarea. Ayer lo hizo con Chiky Bombom, y hoy fue el turno de Penélope.

Lourdes, acompañada por Adamari López, comenzaron a hacer un recorrido por la carrera de Menchaca, desde sus comienzos como bailarina, su paso por el grupo ‘Las Nenas’, su primer matrimonio a los 19 años, el nacimiento de sus dos hijas, Yanina y Natalia, el divorcio. No faltó el encuentro con el amor de su vida, Warren, quiene es su esposo desde hace 22 años y su manager.

Pero el momento que nadie esperaba, y que le hizo cambiar su alegría y sonrisa eterna, por un llanto a gritos incontrolable, fue cuando le envió un saludo su hija mayor, Yanina, deseándole éxitos en tus nueva etapa.

“Felicidades en tu nuevo programa, te va a ir de maravillas. Nada más quería decirte que te amo y que sigas brillando tan fuerte como esa estrella que está al lado de la luna. Te amo”, le dijo su hija en el mensaje grabado.

Su cara se transformó, y ante la pregunta de Lourdes sobre esa ‘estrella’ que está al lado de la luna. Casi sin poder hablar en todo el relato, e interrumpiendo de tanta congoja ahogada, compartió lo que hasta ahora nunca había dicho:

“La verdad es que esto no lo había hablado nunca, he pasado los peores meses de mi vida, no se lo deseo a nadie… Mi niña tiene ya una hija que se llama Olivia, que es mi nieta, que tiene 2 años. Y en diciembre nació mi nieto, Carlo, pero nació con un problema muy fuerte en su corazón. Fueron 9 meses en los que era una montaña rusa de emociones porque de repente estaba muy bien, de repente estaba muy mal, y tristemente el 20 de septiembre el bebé murió“, comenzó explicando Penélope.

Mientras hacía su relato, frente al respetuoso silencio de sus compañeras, se podían ver imágenes de Penélope en el hospital con el bebé en brazos, acunándolo, hablándole y el pequeño sonriendo.

“Ese chiquito estaba siempre sonriendo, no importa que se la pasó en el hospital, no importaba nada, pero creo que la parte más complicada de todo, y no quiero decir que sufrí más que mi hija, simplemente es diferente… Sufro como abuela porque obviamente perder a tu nieto es terrible, el ver a tu hija que las piernas no la detienen que no hay un dolor más grande… Yo creo que mi cerebro todavía no lo entiende“, y no pudo seguir hablando y se tuvieron que ir a un corte comercial.

Cuando volvieron de la publicidad, Penélope aún no se encontraba y solo la volvimos a ver, ya repuesta y ya con su coraza de risas y chistes, cocinando alitas de pollo con el chef Mauricio García, quien está invitado toda esta semana.

