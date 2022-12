A casi 2 años de la sorpresiva noticia de la separación, por primera vez, Adamari López deja entrever por qué se separó de Toni Costa, y fue en la entrevista que le hizo Lourdes Stephen en la nueva etapa de ‘Hoy Día’.

Toda esta primera semana en un comienzo más de la mañana de Telemundo, Lourdes Stephen, presentadora de ‘Al Rojo Vivo’, visitó a sus colegas para entrevistarlos. Comenzó el lunes con Chiky Bombom, el martes con Penélope Menchaca, el miércoles con el invitado masculino, Daniel Arenas, el jueves Andrea Meza, y el viernes le tocaba a lo que muchos consideran el ‘plato fuerte’, Adamari.

En la conversación participaron no solo Lourdes, sino también Menchaca. Comenzaron recordando la influenza que le dio hace tres años y que la llevó a un coma inducido, algo que la tuvo por segunda vez al borde de la muerte, la primera cuando la diagnosticaron de cáncer.

Adamari recordó a todas las personas que fueron ángeles en su vida en ese momento, los amigos que hacían turnos para cuidarla y no dejarla sola, como su mejor amiga Karla Monroig, Sandra la esposa de Johnny Lozada, su comadre Cinthya; y Lourdes le preguntó por Toni.

La presentadora de ‘Hoy Día’ confirmó que también estuvo ayudándola, pero aclaró que se dividía entre ella y Alaïa que ya de por sí no entendía por qué no estaba su mamá con ella. Eso dio pie a que hablaran de la separación y de por qué decidió terminar con Toni cuando se veían como una de las parejas más estables del mundo de entretenimiento.

“Pasó que no podíamos continuar, no era saludable para mí continuar en una relación en la que había un patrón que se seguía repitiendo y yo no lo podía permitir, no le podía dar ese ejemplo a mi hija, no le quiero dar ese ejemplo a mi hija… A lo mejor cumplió el tiempo que tenía que cumplir, me dio el regalo más grande que puedo tener, que es mi hija, y se lo agradezco mucho, seguiremos siendo familia porque tenemos una hija que nos une”, dijo.

Desde un primer momento, cuando en exclusiva nos confirmó la separación, Adamari habla de ‘no era saludable’, pero ahora fue un poco más allá y dijo que Toni repetía un patrón que ella no podía permitir. ¿Cuál es ese patrón? Si bien no lo quiso revelar, dijo lo siguiente.

“Lo que pasó queda entre nosotros dos, él sabe la razón perfectamente, yo también, lo importante es que saquemos a nuestra hija adelante, y cada uno continúe con su vida”.

Lourdes le preguntó cómo tomó en ese primer momento Alaïa la noticia de la separación tomando en cuenta lo que, por lo menos lo que se veía desde afuera, eran una familia muy unida.

“Fue fuerte al principio, creo que ningún niño quiere ver a sus hijos separados, y Alaïa también a demostrado mucha madurez. Creo que ha servido mucho que la hemos llevado a psicólogos, explicar, hablarle con la verdad, dentro de la medida que su edad lo permita, y que ella lo pueda entender, pero yo no le miento a mi hija. Siempre le he dicho que a lo mejor ella hoy en día no sabe la razón exacta, pero si el día de mañana ella la quiere saber que me pregunte, yo se lo voy a decir, con esa verdad que le pueda hablar, ella lo va a entender”, siguió compartiendo Adamari y amplió.

“Siempre vamos a respetar sus decisiones, vamos a respetar a su papá, vamos a respetar a la familia, pero siempre hablándole con la verdad, y siempre si necesitamos la ayuda de un psicólogo para que a todos nos pueda hacer ver la manera correcta de que ella esté saludable, es lo que queremos y en lo que estamos enfocados”.

Lourdes también le preguntó cómo estaba ella, teniendo en cuenta que toda separación siempre conlleva un duelo, y esta es a la segunda que se enfrenta. La primera fue el divorcio de Luis Fonsi.

“Bien, creo que ningún proceso de estos es fácil, me ha tocado dos veces, pido siempre sabiduría a Dios para tomar decisiones correctas, para entender los procesos, para no lastimar, y simplemente aprender y crecer… Pero estoy bien, tengo trabajo, tengo salud, tengo a mi familia, tengo a mi hija que es lo más que quiero, así que estoy bien, lo demás seguirá caminando, y seguiré mostrando sonrisas dentro de las oportunidades que pueda, y cuando me toque llorar apretaré y lo haré en mi casa“, concluyó.

¿A qué patrón se refiere Adamari? ¿Por qué decide no ser más clara? Recordemos que en su primera separación, con Luis Fonsi, que en ese caso implicó divorcio porque estaban casados, ella habló de infidelidad, pero fue el cantante quien terminó la relación a través del teléfono.

En el caso de Toni Costa se hablaron de muchas cosas: supuesta infidelidad, aparente inmadurez, un aporte no cualitativo en el hogar… El bailarín incluso dijo cuando participó en ‘La Casa de los Famosos’ que la relación se había enfriado porque Alaïa dormía en medio de ellos todas las noches.

Pero lo cierto es que ninguno de los dos han sido claros sobre la razón y ante las reiteradas preguntas, ambos han decidido dejar esa parte en la intimidad del proceso, por lo menos por ahora.

