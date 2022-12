Informe judicial en Nueva York: Bajan las fianzas pero las disparidades raciales persisten

El 1 de enero de 2020, Nueva York canceló la fianza en efectivo para la mayoría de los delitos menores y delitos graves no violentos, como parte de una controvertida reforma al sistema de fianzas del estado, que también buscaba reducir la prisión preventiva, las disparidades raciales y mantener la seguridad pública.

Dos años después, un estudio de Data Collaborative for Justice (DJC) del John Jay College of Criminal Justice encontró que los jueces estatales fijaron menos fianzas y aumentaron el uso de condiciones no monetarias de conformidad con los nuevos estatutos. Además hallaron que aunque las disparidades raciales en el establecimiento de fianzas y la prisión preventiva fueron ligeramente menores en 2021, la brecha entre negros y blancos persiste.

El informe, divulgado el miércoles, analiza los resultados de la liberación previa al juicio y la fianza en el estado de Nueva York en 2020 y 2021, los primeros dos años de implementación de la reforma.

“Nuestro último informe encuentra que si bien se cumplen algunos aspectos de la ley, como que los jueces han aumentado el uso de la liberación con condiciones no monetarias, aún existen brechas en la implementación, especialmente en el establecimiento de fianzas asequibles”, dijo Olive Lu, directora asociada de investigación, Data Collaborative for Justice (DCJ) y coautora del informe.

Uno de los hallazgos clave del informe “Two Years In: 2020 Bail Reforms in Action in New York State” fue que si bien todos los grupos raciales vieron tasas más bajas de fianza o prisión preventiva en el primer trimestre de 2020 y tasas más altas a partir de entonces, los negros enfrentaron tasas constantemente más altas de fianza o prisión preventiva tanto en 2020 como en 2021 en comparación con los latinos y los blancos.

Tasas bajas de pagos

Los latinos, en particular, tuvieron las tasas más bajas de pago de fianzas, especialmente en casos de delitos graves no violentos.

También reveló que pese a que la reforma requiere considerar lo que las personas pueden pagar cuando se establece la fianza, los jueces establecieron montos más altos dentro del período de implementación de 2020 a 2021. A su vez, el porcentaje de personas que pagaron la fianza en la lectura de cargos disminuyó significativamente del 26% en 2019 al 18% tanto en 2020 como en 2021.

Los investigadores también evaluaron el uso del dispositivos electrónicos, una de las disposiciones relacionadas con las condiciones de liberación no monetarias, ya que las leyes de libertad bajo fianza reformadas permiten que los jueces ordenen el monitoreo de los acusados de cualquier delito grave y ciertos delitos menores cuando “ninguna otra condición no monetaria realista o un conjunto de condiciones no monetarias son suficientes para asegurar razonablemente el regreso del acusado a la corte”.

Hay que recordar que el propósito de la fianza es garantizar la comparecencia del acusado en la corte en su próxima audiencia.

En general, el uso de monitoreo electrónico (EM) fue más frecuente en el norte y los suburbios que en la ciudad de Nueva York, donde su uso ha sido insignificante (solo 5 casos en 2020 y 2021 combinados) a pesar de los esfuerzos de la ciudad en los primeros meses de 2020 para liberar a las personas encarceladas a confinamiento domiciliario con EM en respuesta al aumento de infecciones por Covid-19 en Rikers Island.

Otros hallazgos incluyen:

De 2019 a 2020, las lecturas de cargos por delitos graves y menores en el estado de Nueva York cayeron un 40%, seguidas de un aumento del 17% en 2021.

Las tasas de fianza o prisión preventiva por robo y allanamiento de morada, delitos sexuales, homicidio y delitos graves con armas aumentaron al comparar los meses iniciales de 2020 con finales de 2021.

En general, el uso de la fianza o la prisión preventiva directa por parte de los jueces disminuyó de 2019 a 2020; y luego se mantuvo estable de 2020 a 2021.

De 2020 a 2021 hubo disminuciones en la frecuencia de los jueces de liberar a las personas bajo palabra (sin condiciones).

De acuerdo con la intención del estatuto reformado, el uso de la libertad supervisada por parte de los jueces aumentó de 2019 a 2021.

El estudio proporciona algunos datos concretos para respaldar el debate en torno a la reforma de la fianza, que tiene detractores y defensores y que hasta ahora se ha centrado en gran medida en su impacto en la seguridad pública.

Michael Rempel, director de Data Collaborative for Justice y coautor del estudio, sostuvo que los resultados apuntan a una combinación de éxitos y deficiencias y como investigadores confían que el informe ayude a quienes formulan las políticas a una mejor implementación futura.

“Con este informe, buscamos examinar cómo le está yendo a la reforma en tres de sus muchos objetivos: reducir el uso de la fianza, hacerla más asequible y reducir las disparidades raciales”, subrayó Rempel.

Los datos

Para realizar el informe, el DCJ analizó los datos de la Oficina de Administración de Tribunales (OCA) de enero de 2019 a diciembre de 2021. Los datos incluyen casos procesados en 69 tribunales municipales y de distrito en 62 condados del estado de Nueva York.