Entre lamentos y burlas: Cristiano Ronaldo fue el foco de los memes y reacciones tras la derrota de Portugal ante Marruecos

Marruecos se las arregló para sacar a Portugal del Mundila Qatar 2022 y dejó en instancias de octavos de final a Cristiano Ronaldo que disputó su última Copa del Mundo con 37 años y sin club.

Como consecuencia de ello, los internautas se encargaron de generar todo tipo de memes, pero también se lamentaron de que ésta ha sido la última Copa del Mundo de CR7.

Eso sí, antes de iniciar con los memes, cabe acotar lo que ha indicado un periodista argentino: “Nunca se sabe con esta bestia” haciendo alusión a Cristiano, por lo cual, aun no se han cerrado al 100% las puertas para ver a “El Bicho” en una nueva edición del torneo.

Cristiano Ronaldo es indudablemente uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Probablemente (nunca se sabe con esta bestia), haya jugado su último partido en un Mundial. Su dolor es el del paso del tiempo. Ese sentimiento nos conmueve a todos, de tan humano que es. pic.twitter.com/FP43kExeQu — VarskySports (@VarskySports) December 10, 2022

Con sarcasmo, el usuario de Twitter llamado David, refirió que Cristiano estaba “disfrutando” el haber iniciado el partido desde la banca.

El que está disfrutando del Mundial es Cristiano.pic.twitter.com/FVpHRIKJ3f — David (@eldeibik) December 10, 2022

En caso de clasificar, Portugal se habría medido ante el ganador del partido Francia vs Inglaterra, algo que fue motivo de lamentos. Se fue Cristiano del mundial, no se verá el Portugal vs Francia. pic.twitter.com/BrArmkJzCE— 𝐴𝑙𝑒𝑥 (@RonaldoRM__) December 10, 2022 Murió el fútbol, Cristiano Ronaldo acaba de jugar su último partido en mundiales 🥺 pic.twitter.com/jBl254oQUy— PESETEIRO (@jpeseteiroDT) December 10, 2022

Pero además de los lamentos, las burlas y risas también estuvieron presentes. Mientras tanto Cristiano Ronaldo. pic.twitter.com/Ch8d0Xf8R3— Gol Garra ⚽ (@ElGolGarracol) December 10, 2022 Así se despide Cristiano Ronaldo con Portugal 💔🥺 pic.twitter.com/m7u0rA7mFj— Yeimis Echeverry (@YeimisAriel) December 10, 2022

