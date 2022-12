Aylín Mujica eleva la temperatura posando topless y en tanga antes de entrar a una cámara de bronceado

Más allá de ser una de las famosas consentidas, Aylín Mujica lleva en su esencia el ser una mujer sensual, y en cada oportunidad que tiene, no duda en hacer alarde de sus impresionantes curvas para deleite de sus admiradores.

A través de una fotografía que publicó en sus historias de Instagram, la actriz cubana aprovechó antes de entrar a una cámara de bronceado para posar topless y en tanguita de hilo blanca que apenas cubre una mínima parte de su retaguardia.

La villana de telenovelas es una verdadera experta a la hora de prender fuego las redes sociales con sus osadas publicaciones, y a sus 49 años mantiene una figura descomunal que muchas mujeres de su edad desearían tener. Así lo demostró durante sus vacaciones en México, con una imagen similar a la anterior, donde se le ve recostada sobre una cama, modelando sin sostén y en tanga de bikini color azul.

Recientemente, Aylín Mujica fue confirmada como una de las participantes que estarán en el reality show ‘La Casa de los Famosos 3’, de Telemundo, mismo que se estrenará el próximo 17 de enero de 2023. View this post on Instagram A post shared by Aylin Mac Williams (@aylinmujic)

Te puede interesar:

–Aylín Mujica exhibe tremendas curvas en traje de baño color nude a bordo de un yate

–Bruce Willis reaparece en redes sociales tras su diagnóstico de afasia

–Melenie Carmona debuta como cantante bajo el arropo de su mamá Alicia Villarreal