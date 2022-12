Muere a los 62 años Ronnie Turner, hijo de la cantante Tina Turner

Tina Turner compartió la triste noticia del fallecimiento de su hijo Ronnie. Con 62 años, él se encontraba atravesando un delicado cuadro de salud.

Esta es la segunda tragedia que impacta en la vida de la popular cantante, ya que en 2018, su otro hijo, Craig, de 59 años, se quitó la vida a comienzos de julio en su casa en Studio City, California.

En su cuenta personal de Instagram, la cual cuenta con más de 800,000 seguidores, Tina Turner, de 83 años, publicó una foto suya en blanco y negro, y escribió: “Ronnie, abandonaste este mundo demasiado pronto. Con pesar cierro mis ojos y pienso en ti, mi amado hijo”. El mensaje rápidamente recibió miles de muestras de apoyo a la artista.

La viuda de Ronnie, Afida, también recurrió a las redes para dedicarle unas palabras muy sentidas a su marido. “Dios mío, Ronnie Turner un verdadero ángel, un alma espiritual, mi esposo, mi mejor amigo, mi bebé. Hicimos lo mejor que pudimos, pero no fui capaz de salvarte, mi amor. Te amé durante 17 años, esto es muy malo, y estoy furiosa. Esta es una tragedia, espero que tú, tu hermano Craig y tu padre Ike Turner, estén juntos en el paraíso”. View this post on Instagram A post shared by Afida Turner (@afida_turner)

