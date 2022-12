Estos son los nominados a los Golden Globes 2023

Este lunes 12 de diciembre la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood dio a conocer la lista de nominados para la entrega número 80 de los Golden Globes.

La lista de nominados fue dada por George Lopez y Mayan Lopez. Además de los nominados, también se sabe que la ceremonia se realizará el próximo 10 de diciembre y será presentada por el comediante Jerrod Carmichael.

La entrega 80 de los Golden Globes significa un reto para la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, pues desde hace par de años han estado en el ojo público por la falta de diversidad dentro del grupo. Incluso algunas de las estrellas ganadoras de este premio decidieron desligarse y hasta regresar los galardones recibidos.

Pero al ver la lista de nominados se puede llegar a la conclusión de que la lección no ha sido del todo aprendida y que la diversidad aún no es un objetivo al que la asociación apunta. Esto se puede comprobar en la categoría de Mejor Director (película), pues solo fueron nominados hombres y no están presentes algunas directoras como Sarah Polley (‘Women Talking’) y Gina Prince-Bythewood (‘The Woman King’), quienes fueron aclamadas por la crítica.

Aunque los Golden Globes han perdido prestigio en los dos últimos años y premia tanto cine como televisión, esta lista de nominados sigue siendo una buen ejemplo de los posibles nominados a los premios Oscar, otorgados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Estos son los nominados, cine

Se debe recordar que los Golden Globes dividen sus categorías en drama y comedia/musical. En la categoría Mejor Película Drama fueron nominadas ‘Avatar: The Way of Water’, ‘Elvis’, ‘The Fabelmans’, ‘Tár’ y ‘Top Gun: Maverick’. Para Mejor Película Comedia o Musical fueron nominadas: ‘Babylon’, ‘The Banshees of Inisherin’, ‘Everything Everywhere All at Once’, ‘Glass Onion: A Knives Out Mystery’ y ‘Triangle of Sadness’.

Los que se disputarán el premio como Mejor Director son: James Cameron (‘Avatar: The Way of Water’), Daniel Kwan y Daniel Scheinert (‘Everything Everywhere All at Once’), Baz Luhrmann (‘Elvis’), Martin McDonagh (‘The Banshees of Inisherin’) y Steven Spielberg (‘The Fabelmans’).

En la categoría Mejor Actor Drama están: Austin Butler (‘Elvis’), Brendan Fraser (‘The Whale’), Hugh Jackman (‘The Son’), Bill Nighy (‘Living’) y Jeremy Pope (‘The Inspection’). Como Mejor Actriz Drama se nominó a: Cate Blanchett (‘Tár’), Olivia Colman (‘Empire of Light’), Viola Davis (‘The Woman King’), Ana de Armas (‘Blonde’), Michelle Williams (‘The Fabelmans’).

Los actores nominados como Mejor Actor Comedia o Musical son: Diego Calva (‘Babylon’), Daniel Craig (‘Glass Onion: A Knives Out Mystery’), Adam Driver (‘White Noise’), Colin Farrell (‘The Banshees of Inisherin’) y Ralph Fiennes (‘The Menu’). Como Mejor Actriz Comedia o Musical se nominó a: Margot Robbie (‘Babylon’), Anya Taylor-Joy (‘The Menu’), Emma Thompson (‘Good Luck to You, Leo Grande’), Lesley Manville (‘Mrs. Harris Goes to Paris’) y Michelle Yeoh (‘Everything Everywhere All at Once’).

Entre las nominadas a Mejor Película Animada están: ‘Pinocho’, ‘Marcel the Shell With Shoes On’, ‘Red’, ‘El Gato con Botas: El último deseo’. Como Mejor Película extranjera se nominó a: ‘Sin novedad en el frente’ (Edward Berger; Alemania), ‘Argentina, 1985’ (Santiago Mitre; Argentina), ‘Close’ (Lukas Dhont; Bélgica), ‘Decision to Leave’ (Park Chan-wook; Corea del Sur), ‘RRR’ (S.S. Rajamouli; India).

Estos son los nominados, televisión

Las producciones nominadas en la categoría Mejor Serie Drama son: ‘Better Call Saul’, ‘The Crown’, ‘House of the Dragon’, ‘Ozark’ y ‘Severance’. Como Mejor Serie Comedia o Musical fueron seleccionadas: ‘Abbott Elementary’, ‘The Bear’, ‘Hacks’, ‘Only Murders in the Building’ y ‘Wednesday’. Entre las nominaciones de televisión también entra la categoría Mejor Serie Limitada o Película para Televisión, este año se nominó a: ‘Black Bird’, ‘Monster: The Jeffrey Dahmer Story’, ‘Pam and Tommy’, ‘The Dropout’, ‘The White Lotus: Sicily’.

Como Mejor Actor Serie Comedia o Musical se nominaron: Donald Glover (‘Atlanta’), Bill Hader (‘Barry’), Steve Martin (‘Only Murders in the Building’), Martin Short (‘Only Murders in the Building’) y Jeremy Allen White (‘The Bear’). La Mejor Actriz Serie Comedia o Musical podría ser: Quinta Brunson (‘Abbott Elementary’), Kaley Cuoco ‘The Flight Attendant’, Selena Gómez (‘Only Murders in the Building’) y Jenny Ortega (‘Wednesday’).

Jean Smart, “Hacks”

Los interpretes hombres nominados a Mejor Actor Serie Drama son: Jeff Bridges (‘The Old Man’), Kevin Costner (‘Yellowstone’), Diego Luna (‘Andor’), Bob Odenkirk (‘Better Call Saul’) y Adam Scott (‘Severance’). Las nominadas a Mejor Actriz Serie Drama son: Emma D’Arcy (‘House of the Dragon’), Laura Linney (‘Ozark’), Imelda Staunton (‘The Crown’), Hilary Swank (‘Alaska Daily’) y Zendaya (‘Euphoria’).

Puedes ver más detalles sobre los nominados para la edición número 80 de los Gorden Globe AQUÍ.