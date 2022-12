Exlanzador de Grandes Ligas se declaró homosexual y anunció su compromiso con su novio

El exlanzador de Cleveland Guardians y Toronto Blue Jays, T.J. House, dio a conocer públicamente este lunes su homosexualidad al anunciar su compromiso con su pareja Ryan Neitzel.

Por medio de una publicación en redes sociales, House decidió presentarse tal cual y como se siente, asegurando la lucha que ha tenido para intentar sentirse cómodo con él mismo.

“Me he distanciado deliberadamente de las personas para tratar de protegerme. Es desalentador cómo una simple cosa puede cambiar la opinión que una persona tiene de ti en cuestión de segundos. Me ha llevado años despertarme todas las mañanas y decirme eso: ‘eres amado por ti, el que está en el fondo que nunca has dejado salir’“, escribió en su publicación.

Por si fuera poco, House recordó que durante su etapa en Grandes Ligas se sintió admirado por los fanáticos gracias a su trabajo en los terrenos de juego, pero que eso significaba cubrir su verdadera identidad.

“En el fondo quería algo más, quería ser amado no por lo que hacía, sino por lo que era”, añadió.

“La vergüenza me ha mantenido callado todos estos años. Pero el amor finalmente me ha liberado“, escribió al respecto.

Durante su etapa en MLB, House participó en 29 juegos como lanzador, siendo utilizado en 22 ocasiones como abridor y dejó registro de 5-7 entre 2014 y 2017.

La preferencia sexual de House lo ubica con los outfielders Billy Bean y Glenn Burke como los únicos exjugadores de Grandes Ligas que han confesado abiertamente ser homosexuales.

