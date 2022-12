Luis de la Fuente es presentado oficialmente como seleccionador de España y declara: “Todos los jugadores seleccionables tienen las mismas oportunidades”

Apenas han pasado seis días desde el traspié de España en el Mundial Qatar 2022 cuando cayó en penales contra Marruecos y ya La Roja cuenta con nuevo seleccionador. Se trata de Luis de la Fuente, quien fue presentado de manera oficial como seleccionador del país europeo este 12 de diciembre.

Hace varios días la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) había dado el visto bueno de la entrada de Luis de la Fuente en el cargo, pero ya lo ha hecho de manera oficial y el mismo seleccionador se ha encargado de ofrecer una serie de declaraciones en rueda de prensa llamando a la unión y abriendo las puertas a todos los futbolistas seleccionables.

“Es una nueva etapa. Todos los jugadores seleccionables tienen las mismas oportunidades. Hay muy buenos futbolistas y todos tienen las puertas abiertas”, fueron las palabras del entrenador, con lo cual abre las puertas a una posible nueva convocatoria de jugadores como Sergio Ramos, Iago Aspas y Borja Iglesias, éste último, atacante del Real Betis y que figura como el segundo goleador de La Liga.

👥 Os presentamos al nuevo 𝐜𝐮𝐞𝐫𝐩𝐨 𝐭𝐞́𝐜𝐧𝐢𝐜𝐨 de la @SEFutbol



✨ Imposible contar con un equipo de profesionales mejor.



🔗 https://t.co/0LCji9dNJS#VamosEspaña pic.twitter.com/KuFEunRAKp — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) December 12, 2022

La trayectoria de Luis de la Fuente

Muy alejado de los medios de comunicación, con 61 años Luis de la Fuente inició su trayectoria como entrenador en el 1997, luego de más de 15 años como jugador activo en equipos de la talla del Sevilla FC y el Athletic Club de Bilbao.

El Club Portugalete fue el primer equipo que estuvo bajo su tutela. Luego, dirigió otros conjuntos como las filiales del Sevilla, Athletic y Deportivo Alavés.

Luis no ha tenido experiencia en clubes de primera pero sí que la tiene como seleccionador de juveniles. En su hoja de vida figura el haber dirigido las categorías sub 19 y sub 21 de su país de nacimiento, España.

Ahora, Luis de la Fuente tendrá como objetivo inicial hacer un buen papel en la Eurocopa 2024, clasificar a España al Mundial Canadá/Estados Unidos/México 2026 y su reto más grande, hacer de La Roja una de las más destacadas para tal edición del torneo.

🎙️"Va a ser una etapa fantástica"



👉 Así ha sido la presentación de Luis de la Fuente como nuevo seleccionador nacional



🔗 https://t.co/FNG4L8ChO5#VamosEspaña pic.twitter.com/F10Pt33uvU — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) December 12, 2022

