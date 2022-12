NY sigue apostando a planes de alivio económico para pequeños negocios: ¡Consulte si aplica!

Si usted está luchando para mantener su pequeño negocio y ha incurrido en gastos derivados de los efectos de la pandemia de la COVID-19, quizás pueda ser elegible todavía para recibir asistencia financiera del Fondo Semilla del estado de Nueva York (Nyseedgrant)

El alivio aún disponible para microempresarios o pequeñas organizaciones culturales con fines de lucro, puede ser desde $5,000 hasta $25,000.

Se trata de uno de los tantos esquemas de estímulos ideados para tratar de resucitar a un sector empresarial que en 2022 cierra un periodo de “vacas flacas”. Por lo menos, así lo describen la mayoría de las asociaciones que siguen el pulso a emprendimientos comerciales de baja dimensión, como restaurantes, bodegas y salones de belleza ubicados en vecindarios de mayoría inmigrante.

Eso sí, debe estar muy claro que solo podría calificar al beneficio si comenzó a operar el 1 de septiembre de 2018 o después, o ha estado en funcionamiento durante al menos seis meses antes de solicitar los fondos.

En este caso, no se trata de un préstamo a bajo plazo que hay que devolver, es una subvención para quienes reúnan ciertos requisitos en función al tamaño del negocio y el tiempo que tenga operando.

El portal de solicitudes para este programa de subvenciones, creado como parte del presupuesto del año fiscal 2023, se abrió el pasado 14 de septiembre. Las organizaciones sin fines de lucro, iglesias y otras instituciones religiosas no entran en el renglón para optar por este programa de financiamiento.Tampoco las empresas dedicadas principalmente a actividades políticas y los negocios inmobiliarios pasivos.

Este auxilio va dirigido específicamente para empresas que no calificaron para recibir asistencia bajo el Programa de Subvenciones para la Recuperación de Pequeñas Empresas durante la pandemia.

El criterio que privó para idear esta ayuda financiera es que muchos microempresarios debieron realizar inversiones adicionales en ventilación, purificadores de aire, estaciones de esterilización de manos, instalaciones para mantener la distancia social y otros equipos, mientras estaban ahogados por una alta inflación, aumento de las rentas y facturas eléctricas acumuladas.Y en el peor de los casos, morosidad en sus rentas comerciales.

Una opción para detener más quiebras

Este plan garantiza que las pequeñas empresas que abrieron poco antes o durante la pandemia de COVID-19, tengan un “salvavidas” para continuar operando y creciendo.

“Hemos tomado pasos para ampliar la elegibilidad ayudando a innumerables empresas a mantenerse. El Programa de Subsidios para la Recuperación de Pequeñas Empresas ante la Pandemia de $800 millones y este Programa de Subsidios de Financiamiento Semilla marcan un apoyo sin precedentes para las pequeñas empresas del estado de Nueva York” destaca Hope Knight, directora de Empire State Development, la agencia estatal encargadas de estos planes.

Específicamente, este programa está abierto a todas las pequeñas empresas de propiedad y operación independiente que operen en el estado de Nueva York, con 100 empleados o menos, que hicieron inversiones para cumplir con órdenes de emergencia, regulaciones o para aumentar la seguridad de sus clientes en respuesta al COVID-19.

Además, debieron haber incurrido en al menos $2,000 de gastos calificados como “pandémicos”, entre los límites del 1 de enero de 2021 y el próximo 31 de diciembre de 2022.

Microempresarios han encontrado grandes trabas para mantenerse en el mercado y evitar el cierre definitivo de sus operaciones. (Foto: F. Martínez)

Peces grandes y peces pequeños

En la actualidad el estado de Nueva York a través de la Iniciativa de Recuperación de la Pandemia Empresarial maneja nueve programas de préstamos y créditos fiscales dirigidos a sectores específicos como los restaurantes, la industria del entretenimiento y el turismo. Pero a juicio de algunos líderes gremiales hispanos, el acceso para los emprendedores pequeños ha sido muy complicado.

En el caso de los restaurantes pequeños, que casi siempre son iniciativas familiares, aunque el porcentaje de aprobación de préstamos y subvenciones no está precisado, Arelia Taveras, presidenta de la Asociación de Restaurantes Hispanos del Estado de Nueva York, resume que el acceso “ha sido muy reducido”.

“Lamentablemente muchos de nuestros agremiados no contaban con la estructura formal de negocios que se requiere para calificar para estos programas. Sufrieron lo peor de la pandemia. Pero esto los tomó desprevenidos. Por eso estamos viendo al futuro, tratando de idear otras formas de apoyo para evitar que más restaurantes cierren sus puertas“, destacó Taveras.

Las altas rentas comerciales, el costo de los insumos y la inflación que castigó el bolsillo de la clase trabajadora, conspiró en contra de la recuperación de este sector comercial, en donde más de la mitad de la fuerza laboral es de origen hispano.

Pero los grandes beneficios de la ayuda económica federal, estatal y municipal hasta ahora ha sido devorada por los “peces grandes” de este industria vital para Nueva York, argumentan los portavoces de estas asociaciones.

“Teníamos la esperanza que este año con la vuelta a la normalidad, con el 100% de la capacidad de los restaurantes y bares en la ciudad, se oxigenara el negocio para los más pequeños. Pero no tenemos buenas noticias de la mayoría en nuestros vecindarios del Alto Manhattan y Queens. Estamos ideando otras formas para que nuestros dueños de negocios puedan seguir con otros esquemas de apoyo”, señaló.

Al cierre de 2022 la Navidad es un momento clave para aumentar el flujo de caja de pequeños negocios que no han visto los frutos de la recuperación postpandémica. (Foto: F. Martínez)

“Los costos nos están acabando”

Desde la Asociación de Pequeños Negocios y Bodegas de Nueva York (BSBG) tampoco se escuchan voces optimistas.

“El tema central es que las aplicaciones para acceder a fondos y préstamos son muy complicadas. Ya el comerciante al conocer el listado extenso de requisitos se cansa. Una de nuestras luchas será que en el caso de Ciudad de Nueva York, se simplifiquen los procesos”, acotó Francisco Marte, portavoz de BSBG.

El testimonio de la peluquera dominicana Carmen Peguero, de 50 años, propietaria de un salón en la Avenida St Nicholas del Alto Manhattan es diferente. Cuenta que sus clientes “poco a poco” han regresado, luego de dos años en donde pensaba inclusive cerrar.

“¡Eso sí! Yo no he recibido un solo centavo de estos financiamientos. Mi pequeña recuperación se la debo a mis clientes, que volvieron. Y a mis peluqueras que son muy buenas. Yo tuve que invertir dinero por la pandemia. Pero no aplico a esta nueva ayuda porque yo tengo más de 12 años operando. ¡Claro que me quedan deudas! Pero allí vamos lidiando con esto”, compartió.

Esta peluquera asegura que de aplicar a este auxilio y recibir el máximo de $25,000 solo le permitiría cubrir un par de facturas eléctricas pendientes. No más que eso.

“Hay dos puntos que están acabando con los emprendedores. Primero las facturas eléctricas. Hay comerciantes que deben hasta $50,000 de energía: ¿Quién puede con eso?. Y luego la renta comercial se disparó de una manera que desalojó a mucha gente. Por eso ves tantas negocios cerrando”, acotó Carmen.

Las aplicaciones se hacen en línea. Si tiene dudas puede buscar ayuda. (Foto: F. Martínez)

Tenga en cuenta para aplicar:

Los solicitantes deben tener entre $5,000 y $1 millón en ingresos brutos por año , como se refleja en su declaración de impuestos comerciales federales más reciente.

, como se refleja en su declaración de impuestos comerciales federales más reciente. Los financiamientos para empresas elegibles se basan en sus declaraciones de impuestos de 2020 o 2021.

Los negocios con ingresos brutos que van desde $5,000 a $49,999.99 pueden recibir $5,000 por negocio.

pueden recibir $5,000 por negocio. Los negocios con $50,000 a $99,999.99 en ingresos brutos pueden recibir $10,000 por negocio.

en ingresos brutos pueden recibir $10,000 por negocio. Los microempresarios con $100,000 a $1 millón en ingresos brutos recibirán el diez por ciento de sus ingresos brutos con un monto máximo de subvención de $25,000 por negocio.

recibirán el diez por ciento de sus ingresos brutos con un monto máximo de subvención de $25,000 por negocio. Los solicitantes elegibles que aún no hayan presentado una declaración de impuestos federales pueden recibir $5,000 por negocio.

¿Cuáles gastos o inversiones son elegibles?

Los siguientes costos incurridos entre el 1 de septiembre de 2018 y el 1 de enero de 2022 se considerarán elegibles para el programa: