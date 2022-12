Abuela se reencuentra con su novio de hace 60 años y terminan casándose

Bien se dice por ahí que para el amor, no hay edad ni límites, por lo que no importa en qué etapa de la vida te encuentres, siempre existen las posibilidades de encontrar a esa persona por la que tanto has estado esperando.

En redes sociales, a diario se comparten grandes historias de amor; muchas de ellas parecieran haber salido de un cuento de hadas o de alguna película, tal y como la que se hizo viral en días recientes en TikTok.

Por ahí dicen que si algo regresa, es porque verdaderamente te tocaba a ti y a nadie más, y para muestra de ello tenemos lo ocurrido con la abuela de una tiktoker llamada Valentina Pesci, quien a través de esta red social compartió un video reciente de la boda de la anciana con un hombre que fue su novio hace 60 años.

Los protagonistas de esta peculiar historia de amor son Cristina, de 79 años, originaria de Argentina, y Jacques, de 93 y nacido en Bélgica, quienes tuvieron un pequeño romance en su juventud y que no prosperó precisamente por ser de diferentes países y por la diferencia de edad.

Sin embargo, durante la pandemia y gracias a las redes sociales, con ayuda de sus nietos, Cristina pudo saber que Jaques, ese amor que jamás olvidó, seguía con vida, y fue así como lograron contactar de nueva cuenta.

Ella se casó, tuvo 8 hijos y 20 nietos, quedando viuda hace 19 años, mientras que él también contrajo matrimonio, tenía 3 hijos, 11 nietos y 21 bisnietos y también era viudo pues su mujer falleció hace tiempo por una enfermedad.

Así que luego de intercambiar mensajes vía Facebook, Cristina se animó y viajó a Bruselas para reencontrarse con Jacques y fue así como el amor volvió a resurgir entre ellos.

Finalmente, la pareja de ancianos contrajo matrimonio el pasado 22 de enero de este año en la capital belga y en compañía de la familia de ambos, y hasta realizaron una segunda boda en Argentina el pasado 3 de diciembre.

