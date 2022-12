Video: Así se vieron los poderosos tornados en Louisiana que dejaron al menos 3 muertos

Una tormenta que azotó Estados Unidos generó tornados a los que se atribuye la muerte de al menos tres personas en Louisiana, y la línea de clima severo amenazó a los estados vecinos del sur hasta la noche del miércoles.

Hacia el norte, el enorme sistema de tormentas generó condiciones similares a las de una ventisca en Great Plains y se espera que empuje más nieve y hielo hacia los Apalaches y Nueva Inglaterra. La explosión invernal arrojó más de 2 pies de nieve en partes de Dakota del Sur.

Las autoridades de la parroquia de St. Charles, al oeste de Nueva Orleans, dijeron que ocho personas fueron trasladadas a hospitales con heridas el miércoles por la tarde.

Cabe mencionar que en redes sociales se publicó el siguiente video, donde aparece un tornado en dicha zona:

Además, anunciaron que una mujer fue encontrada muerta al aire libre después de que un presunto tornado azotara la comunidad de Killona a lo largo del río Mississippi, dañando casas y arrojando escombros.

“Estaba fuera de la residencia, por lo que no sabemos exactamente qué sucedió”, dijo el alguacil de la parroquia de St. Charles, Greg Champagne, sobre la mujer. “Había escombros por todas partes. Pudo haber sido golpeada. No lo sabemos con seguridad. Pero este fue un tornado horrible y muy violento”.

A unas 280 millas de distancia, en el norte de Louisiana, las autoridades tardaron horas en encontrar los cuerpos de una madre y su hijo que habían desaparecido después de que un tornado arrasara su casa rodante el martes en Keithville, una comunidad rural cerca de Shreveport.

Video of the tornado in the New Orleans Metro in Arabi, Louisiana as it crossed Judge Perez into Carrollton park. @weatherchannel pic.twitter.com/hlkmmVS7Xs — Scot Pilié (@ScotPilie_Wx) December 15, 2022

“Vas a buscar una casa y la casa ni siquiera está allí, entonces, ¿dónde buscas?”, dijo el gobernador de Louisiana, John Bel Edwards, a los periodistas, señalando el desafío que enfrentan los servicios de emergencia mientras recorría un camino de destrucción de una milla de largo en Keithville.

La oficina forense de la parroquia de Caddo dijo que el cuerpo de Nikolus Little, de 8 años, fue encontrado alrededor de las 11 de la noche del martes en una zona boscosa. Su madre, Yoshiko A. Smith, de 30 años, fue encontrada muerta bajo los escombros de la tormenta alrededor de las 2:30 am del miércoles. The bodies of Yoshiko A. Smith, 30, and Nikolus Little, 8, were recovered following the storm that struck the Pecan Farms area of Keithville late Tuesday afternoon. More here >>> https://t.co/4sJnOWN4vY #tornado #severeweather #Louisiana pic.twitter.com/nSSjZ3OWWp— Daniel Jovic (@DanJovicNews) December 14, 2022

El cuerpo de Smith fue descubierto una calle más allá de donde había estado su casa. Su hijo fue encontrado muerto hasta a media milla de distancia, dijo el sargento del alguacil de la parroquia de Caddo. Casey Jones. Dijo que el padre del niño se había ido a comprar comestibles antes de que llegara la tormenta.

El pronóstico del miércoles alertaba de tormentas más severas y se esperaban tornados adicionales en un área de la región de la Costa del Golfo poblada por casi 3 millones de personas desde Nueva Orleans hasta Mobile, Alabama. También era posible un clima más dañino en la península de Florida.

El miércoles se emitió un flujo constante de advertencias de tornado en partes de Louisiana, Mississippi y Alabama.

