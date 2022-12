Agenda de eventos: actividades para toda la familia

Lulada Club en el Atrium del Lincoln Center

La serie de conciertos del Lincoln Center ¡VAYA!, que ofrece a los devotos de la música latina orquestas vibrantes y una candente pista de baile, presenta este viernes 16 de diciembre al colectivo de nueve miembros Lulada Club. La agrupación de músicos con sede en Nueva York trasplanta el brillo y la emoción de la salsa de Cali Colombia directamente al corazón de la ciudad. Como una de las pocas bandas de mujeres del género, la energía única y emocionante de Lulada se traduce en un set en vivo incandescente. La vocalista principal Andrea Chavarro dirigirá el conjunto mientras ofrecen una fiesta navideña de salsa tropical clásica, boogaloo, bolero y cha cha cha en esta presentación de clásicos bailables y cortes profundos. A las 7:30 pm. Gratis. La entrada del Atrium queda en la avenida Broadway, entre las calles 62 y 63. Información: /www.lincolncenter.org

Cortesía

La Flauta Mágica en The Met

Desde este viernes 16 de diciembre hasta el 6 de enero, se estará presentando la versión abreviada en inglés del mágico cuento de hadas de Mozart, The Magic Flute Holiday, en la Met Opera. El show es un regalo clásico de navidad para audiencias de todas las edades, que da vida a la cautivadora historia y a su encantadora música. La serie de este año contará con la participación del maestro Duncan Ward, quien debutará en la compañía dirigiendo la producción de Julie Taymor. Información: www.metopera.org

Cortesía

El Cascanueces de Brooklyn en el Kings Theatre

Este sábado 17 de diciembre, el Kings Theatre será el escenario del show The Brooklyn Nutcracker, el cual transforma personajes y escenas familiares del clásico navideño para representar las diversas tradiciones y la vibrante cultura de ese condado. Desde el antiguo Brooklyn holandés hasta la icónica Flatbush Avenue, la producción es fresca y llena de virtuosismo que celebra el espíritu de la ciudad. Dos presentaciones, a las 2:00 y a las 7:00 pm. El Kings Theatre está ubicado en el 1027 Flatbush Avenue. Entradas:www.kingstheatre.com

Cortesía

“Garífuna se encuentra con el Flamenco” en el Flushing Town Hall

Flushing Town Hall (137-35 Northern Blvd. Flushing) continúa con su popular serie, Common Ground: Mini-Global Mashups , que ha presentado una pareja nueva y única de artistas globales cada mes del año. Este domingo 18 de diciembre es el turno del show “Garífuna Meets Flamenco”, que ofrecerá una animada colaboración entre la vocalista Lucy Blanco y el dúo Flamenco Lisa y Josué. Blanco ha construido una carrera sólida y gratificante como una de las pocas artistas garífunas y la única vocalista de jazz garífuna. Mientras que el dúo de Lisa y Josué es conocido por yuxtaponer flamenco, música latina, guitarra clásica y piezas originales. A la 1:00 pm. Para comprar boletos, visite: https://www.flushingtownhall.org/garifuna-meets-flamenco

Lucy Blanco y el dúo Flamenco Lisa y Josué./Cortesía

Cruceros navideños por la ciudad

Circle Line está ofreciendo cruceros con temas festivos para el mes de diciembre. Navegando todos los días hasta fin de año, la legendaria línea de paseos turísticos se vestirá para las fiestas, transformando su barco Harbour Lights en un crucero Holiday Harbor Lights de temporada. Decorado de popa a proa con luces centelleantes, guirnaldas verdes, adornos navideños y árboles de Navidad, tanto los turistas como los lugareños pueden disfrutar de un recorrido completo por la ciudad de Nueva York desde la comodidad de las cubiertas interiores climatizadas. El barco parte diariamente desde el Pier 83 (Hudson River Park – 42nd Street y 12th Avenue), y ofrece un menú especial de bebidas navideñas y una línea de cócteles cálidos de temporada que incluyen S’mores Hot Chocolate, Sugar Cookie Martini, S’mores-tini, Peppermint Hot Chocolate, Irish Café y Hot Toddies. Más información: https://www.circleline.com/

Visite el festival de luces “LuminoCity”

Si desea tomarse un descanso de la Gran Manzana, no dude en visitar el festival de luces de linternas más grande de Nueva York, LuminoCity. Ubicado en el parque Eisenhower del condado de Nassau en East Meadow, los visitantes pueden experimentar la producción que da vida al arte, la luz y el color a través de ocho exhibiciones brillantes en 17 acres de tierra. Abierto desde ahora hasta el 8 de enero, el tema “Pura magia” de este año brindará encanto, recuerdos y un espíritu festivo en general. Con exhibiciones que incluyen Wildlife Safari, Dinosaur Adventures, Magic Kingdom, Alice’s Enchantment, Winter Wonderland, HolidayLAND y más, esta es la actividad ideal para familiares y amigos de todas las edades. Los asistentes al festival también pueden disfrutar de vendedores de comida, tiendas de regalos e incluso experimentar un Dinosaur Ride animatrónico. Más información: https://www.luminocityfestival.com/

Cortesía

A reir con “Some Like it Hot”

“Some Like it Hot” es uno de esos shows que muestran toda la grandiosidad y el talento de Broadway. Ambientado en Chicago, cuando la era de “Prohibition”, el nuevo espectáculo narra de manera muy divertida la historia de dos músicos obligados a huir de la ciudad después de presenciar asesinatos de la mafia. Con los gánsteres pisándoles los talones, recurren a hacerse pasar por mujeres y se hacen miembros de una big band femenina que recorre el país para tratar de llegar a México. En el trayecto ambos encontrarán amor y sentido a sus vidas, todo con mucho humor, grandes temas y aún mejores coreografías. Bajo la dirección y la coreografía de Casey Nicholaw, esta nueva comedia musical está basada en la película clásica de MGM Some Like It Hot que ha sido nombrada la “película estadounidense más divertida de todos los tiempos” por el American Film Institute.Se presenta en el Shubert Theatre (225 West 44th Street). Boletos en: www.Telecharge.com.

Los actores Christian Borle y J. Harrison Ghee. Foto: MarcJ. Franklin

Nochebuena en Osteria Accademia

Cortesía

Si está buscando donde comer la noche de Navidad, el nuevo restaurante italiano del Upper West Side, Osteria Accademia anunció que estará abierto para esa fecha. Cada plato del menú representa una región diferente de Italia y está compuesto de pasta fresca hecha en casa e ingredientes italianos importados. Entre los platos destacan el Taglioni Neri, una pasta delgada, larga y en forma de cinta hecha con tinta de calamar servida con camarones y berenjenas en una salsa de reducción de langosta; los Ravioli rellenos de ternera servidos en una salsa de mantequilla y salvia espolvoreada con parmigiano; las braised short ribs, costillas estofadas en vino tinto durante cuatro horas servidas sobre puré de papas hecho con demi-glace y pecorino; y una hamburguesa de cordero cubierta con queso de cabra y cebollas caramelizadas. Los postres se preparan internamente e incluyen zeppoles de Nutella, cannolis y una selección de helados y sorbetes caseros. El programa de bebidas incluye vinos de las mejores regiones productoras de Italia, así como una lista bien seleccionada de cervezas artesanales italianas. En Nochebuena, Osteria Accademia estará abierta en horario regular de 5:00 p. m. a 10:30 p. M. Para reservar, visite: https://accademianyc.com/