Argentina no rompe su cábala y jugará la final con la indumentaria albiceleste

La final de la Copa del Mundo ya está definida; Argentina y Francia buscarán este domingo su tercera estrella y ambas selecciones confían no solo en lo deportivo para ganar el tan apreciado título mundial, sino también en aspectos extradeportivos como las populares “cábalas”.

Por parte de la oncena suramericana disputará su sexta final y la gran cábala que los acompañará en Lusail es su clásica camiseta albiceleste, con la que han salido campeones en 2 de las 3 finales que disputaron con esta casaca, la única vez que perdieron con la indumentaria local fue ante Uruguay en 1930.

El cambio de uniforme @Argentina se resolvio durante la reunion de coordinacion del partido final junto al asesor de arbitros y el director del partido FIFA. Francia jugara la final con su tradicional uniforme y Argentina con uno claro. Todas las selecciones llevan dos uniformes. pic.twitter.com/GiBs49IohZ — Marcelo Bee Sellares (@mbeesellares) December 15, 2022

Argentina hizo lo posible para evitar usar su indumentaria suplente en la gran final, pues las únicas dos veces que utilizó esta camiseta terminó perdiendo el título; curiosamente ambas contra la selección de Alemania una en 1990 y otra en 2014.

En 2021, Argentina se proclamó campeón de América ante Brasil en el mítico Maracaná y el uniforme utilizado en esa final fue el mismo que llevarán en Doha ante Francia, destacando el short blanco en ambas finales.

El combinado francés podría decirse que también tiene su cábala en el uniforme “blue”. Tres finales disputadas, dos ganadas con la casaca local y la única perdida fue aquella en Alemania 2006 ante Italia.

La reina también tiene su cábala

Por otra parte, la que tiene su cábala totalmente opuesta es Antonela Rocuzzo, esposa de Lionel Messi, pues la argentina ha asistido a todos los partidos de su selección con la camiseta violeta y es muy probable que la siga utilizando para la gran final en Lusail. View this post on Instagram A post shared by Antonela Roccuzzo (@antonelaroccuzzo)

Leer también:

– ¿Cuánto cuestan los boletos de la final entre Argentina y Francia?

– Francia jugará su segunda final consecutiva