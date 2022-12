Carlos Correa y los Gigantes de San Francisco llegan a un acuerdo por 13 temporadas y $350 millones de dólares

Tras ejercer su opción de convertirse en agente libre y salir de los Mellizos de Minnesota la pasada campaña, Carlos Correa ya tiene nuevo equipo; ahora en la Liga Nacional vistiendo el uniforme de los Gigantes de San Francisco, quienes llegaron a un acuerdo con el campocorto por 13 temporadas y $350 millones de dólares, según reportes.

Este contrato millonario posiciona a Carlos Correa entre los mejores pagados en las Grandes Ligas, solo superado por Mike Trout ($430 millones por 12 años), Mookie Betts ($365 millones por 12 años) y Aaron Judge ($360 millones por 12 años).

Ademas con esta transacción, Correa supera a su compatriota Francisco Lindor como el puertorriqueño con mejor contrato en la MLB. El tambien campocorto de los Cleveland Guardians tiene pactada la cifra de $341 millones de dólares por 10 años.

El boricua de 27 años, dejó numeros bastante buenos la temporadas pasada. 152 hits, 64 impulsadas, 22 home runs y un average de .291 son las estadísticas que respaldan la cifra que desembolsilló el equipo de la bahía para hacerse con los servicios de Correa; ademas tambien se destaca en su buena defensa, con un porcentaje de fildeo de .9.81 en sus 8 temporadas en la MLB.

San Francisco busca apoderarse del oeste

Mitch Haniger fue otra de las incorporaciones que realizó el equipo californiano para la temporada 2023, el jardinero proveniente de los Marineros de Seattle estuvo fuera de acción gran parte de la campaña anterior, pero sin duda será una pieza clave para la ofensiva de San Francisco.

Pero Los Gigantes no solo incorporaron ofensiva, tambien pitcheo con la contratacion de Ross Stripling que viene de dejar registro de 10 ganados y 4 perdidos con 3.01 de efectividad en la 2022. El objetivo del cuadro de la bahía es claro, competir por el liderato en la división oeste de la Liga Nacional; el cual tiene un claro favorito en los últimos años, Los Angeles Dodgers. Welcome to The Bay, @RossStripling 🌉 pic.twitter.com/9Jd4kCeEyW— SFGiants (@SFGiants) December 13, 2022

