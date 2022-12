Detienen a Bruce Whitehead, el hombre con la cara tatuada acusado de “brutal” violación en Florida [Video]

Este jueves, la Oficina del Alguacil del condado de Orange, Florida, detuvo a un hombre de 54 años de edad sospechoso de haber violado, mutilado e intentado asesinar a una mujer en la zona.

El sujeto identificado como Bruce Whitehead, que, según se ve en la foto distribuida por la misma Policía a través de las redes sociales, tiene gran parte del rostro tatuado, fue capturado en horas de la mañana de este jueves tras una pista ofrecida por un vecino que lo vio en su zona.

En un video difundido por la Oficina del Alguacil del condado de Orange, se puede ver al sospechoso esposado junto a una patrulla policial.

“¡CAPTADO y rumbo a la cárcel! Bruce Whitehead, quien violó e intentó asesinar a una mujer el 10 de diciembre, fue atrapado gracias a un aviso a las 7 am de hoy de un residente observador”, informó la Policía en Twitter acompañado del video.

CAPTURED and heading to jail! Bruce Whitehead, who raped and tried to murder a woman Dec. 10, was caught thanks to a tip at 7 a.m. today from an observant resident. pic.twitter.com/IgipT1KxRz — Orange County Sheriff's Office (@OrangeCoSheriff) December 15, 2022

Whitehead había sido denominado como un “monstruo” por el oficial Evan Ávila, quien aseguró en declaraciones a medios locales que este es uno de los casos “más espantosos” de toda su carrera.

“Es por eso que estamos trabajando diligentemente para capturarlo”, agregó el oficial Ávila.

Whitehead, quien lleva la palabra “sacrificio” escrita en la cara, entre otros tatuajes “inconfundibles”, según la Policía, se encuentra en el registro de depredadores sexuales tras haber cumplido una condena de 30 años de prisión entre los años 1987 y 2007 por un caso similar al ocurrido el pasado 10 de diciembre en el condado de Orange.

Según informaron las autoridades, Whitehead llevó a la víctima a un lugar apartado y con el uso de un arma blanca la hizo salir del auto, la violó e intentó matarla, pero la mujer se defendió y logró escapar.

Con información de EFE.