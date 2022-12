Dibu Martínez: de no estar en el nacimiento de su hija por la Copa América 2021 a jugar la final del Mundial Qatar 2022 acompañado de su familia

“45 días sin ver a nuestras familias. El Dibu fue papá y no pudo ver a la hija todavía, no le pudo hacer upa”. Con estas palabras, Lionel Messi describió la situación del Dibu Martínez en durante su arenga previo a la final que Argentina ganó a Brasil por la Copa América.

En un complicado 2021 en el que la pandemia mantuvo a muchos futbolistas alejados de sus familias, el portero de Argentina, Dibu Martínez, fue llamado por Lionel Scaloni para representar a la Albiceleste, en una fecha que coincidía con el nacimiento de su hija.

El deber llamó y el Dibu no pudo ver a su hija nacer, aunque acompañó a su esposa Mandinha en el parto y días posteriores vía Facetime.

Ahora, el Emiliano Martínez ha alcanzado una final más con Argentina pero esta vez con una realidad distinta, pues estará acompañado de su esposa e hijos.

Precisamente su esposa Mandinha, ha sido la encargada de publicar diversos momentos familiares mientras se lleva a cabo el Mundial Qatar 2022.

En una entrevista para Telefe, Mandinha recordó: “El segundo parto fue totalmente distinto, fue muy lindo a pesar de que Emi no estaba porque era plena Copa América. Estuve con mi mamá y él me acompañó todo el tiempo a través de Facetime”, no sin antes mencionar que su primer parto tardó 30 horas y luego surgió una cesárea de urgencia.

Así pues Argentina buscará su primera Copa del Mundo el más de 30 años este domingo 18 de diciembre cuando se mida en la final ante Francia, en el Estadio Lusail, y Dibu estará en compañía de su familia, que le animará desde las gradas.

