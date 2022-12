Helena Bonham Carter habla sobre su dolorosa ruptura con Tim Burton

Tim Burton y Helena Bonham Carter vivieron una historia de amor que duró 13 años. En 2014, quienes conformaron una de las parejas más sólidas de Hollywood anunciaron su separación. Tras ello, comenzó el “duelo”, sobre el que casi una década después reflexionó la actriz a corazón abierto.

Junto al vínculo que los unía, ambos artistas compartían una sociedad artística a lo largo de la cual la intérprete terminó convirtiéndose en musa del director. Por ello, el punto y final a su relación tuvo repercusiones en varias direcciones.

En diálogo con el podcast de Therapy Works, Bonham Carter contó que el proceso de separación de Burton fue “doloroso” y “duró mucho tiempo”. La actriz de 56 años reveló que, manteniéndose fiel al estado anímico que la invadía, decidió vestirse de negro por largo tiempo. “Quería usar algo para indicarle a la gente que no estaba siendo yo, que estaba de luto y en camino de reconstrucción”, dijo.

Y continuó: “Deberíamos traer de vuelta un uniforme para el duelo, porque da a tu alrededor una indicación de que no estás siendo tú misma y que tampoco deberías serlo. Creo que todavía tenemos problemas para admitir la vulnerabilidad y hay un juicio al respecto de que deberíamos ser fuertes. Tenemos que honrar y respetar la pérdida. Tenemos que tomarnos una pausa”, consideró.

El vínculo amoroso entre la actriz y el director se prolongó de 2001 a 2014. Ambos comparten un hijo en común, Billy, de 19 años, y una hija, Nell, de 15. Si bien nunca estuvieron casados, Bonham Carter se refirió a la ruptura como un “divorcio”.

La estrella señaló que, además de “dolorosa”, la separación fue “prolongada”. Y sobre ello profundizó: “Ése es otro tema, que no es todo tan finito. Nunca termina. Incluso si te divorcias de alguien en una especie de matrimonio, si tienes hijos con esa persona, la relación cambia. Es muy complicada la cuestión posterior de la crianza de los hijos”, opinó.

En relación a cómo pudo salir adelante, apuntó: “Reunirme con amigos estuvo bien, pero no con gente que realmente no conocía. Era como si no tuviera piel y la gente no necesariamente sabe cómo tratarte”, comentó. Y mencionó que también entre amigos hubo situaciones particulares: “A veces, los amigos no saben qué hacer y hay lealtades divididas. Si te preocupa lastimar a alguien, comunícate con ambas partes y simplemente dices: ‘¿Te importaría si…?’ Siempre respeta lo que esas personas atraviesan, más allá de las opiniones que tengas”, agregó.

Helena Bonham Carter mantiene actualmente un vínculo sentimental con el historiador de arte Rye Dag Holmboe.