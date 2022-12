Incongruencias de la sociedad: ¿discriminación o invasión?

Mientras se discutía si Biden había ganado o no, le preguntaron quién debía hacerse cargo de Haití, y dijo que República Dominicana. Desde mi programa “Dra. Nancy” le contesté: ¿Por qué no se los lleva para su casa?

República Dominicana es un país pobre y pequeño, al que siempre le han tirado ese Estado fallido llamado Haití. Aun así, hoy hay alrededor de cinco millones de haitianos en RD, casi todos sin papeles.

En estos días escuché decir a Marian de la Fuente, en su programa “El Espejo” (y estoy de acuerdo con ella) que este año habían entrado dos millones y pico de personas por la frontera de EEUU… Y que eso no era migración, sino “invasión”.

De hecho, los republicanos piensan demandar al encargado de la frontera, porque ha fracasado y ha permitido esa “invasión”. ¡Cuánta incongruencia, Dios mío! No de quienes emigran —soy ciudadana americana y dominicana, sé lo que sufrimos en nuestros países y EEUU es un país de emigrantes—; pero, como dijo Cesar Vidal en mi programa, “país que pierde el control de su frontera, termina perdiendo al país”.

Sé que están diciendo que los dominicanos discriminamos al pueblo haitiano o a los afroamericanos. Incluso, este gobierno está muy mal visto en RD. Y entiendo y comparto su sentir. Para EEUU, dos millones en su frontera es “invasión”, pero cinco millones en RD es “discriminación”.

Nada que ver. Yo tengo el negro detrás de la oreja, de ahí que puedo mover la cintura, tener la alegría caribeña y admirar el ritmo endiablado de un vallenato, un merengue, una bachata…

Dejen sus incongruencias. No tengo rechazo a esa raza, ya que la llevo en mi sangre. Mi nana era haitiana, eso se lo podrán decir a los que no piensan. No insulten mi inteligencia. Sean sinceros y admitan que ustedes han decidido que RD rescate a los haitianos, más de lo que ya lo han hecho. Eso es injusticia y abuso. ¿Por qué?

RD es un país pobre y está para que lo rescaten; pero sí sembramos árboles, cuidamos nuestro jardín, hablamos español y culturalmente somos muy diferentes, espiritualmente también.

Como dijo Jaime Rincón, en un tweet desde República Dominicana: “Nadie quiere haitianos en su territorio. No los quieren y los han echado de USA, México, Chile, Cuba, Bahamas, etc. ¿Por qué tenemos que admitirlos en nuestro territorio? No más chantajes. La República Dominicana se respeta”.

Yo contesto ahora: lléveselos para su casa, señor Biden. Haga como la ex presidenta de Chile, que se los llevó a su país y hoy le pagan en dólares para que se vayan.

Sr. Abinader, hoy presidente de RD, siga luchando para sacar a los haitianos de RD. No somos el basurero de Francia, EEUU, etc. Este es un abuso que da asco y que terminará en violencia, más de la que ya existe. Provocado por los políticos irresponsables, para variar.

http://www.NancyAlvarez.com