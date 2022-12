Español que iba caminando a Qatar para ver el Mundial sigue detenido en Irán: sus familiares protestaron frente a la embajada en Madrid

El día que el español Santiago Sánchez debía estar presenciando la final del Mundial Qatar 2022 protagonizada por Argentina y Francia, se encontraba tras las rejas mientras sus familiares protestaban pidiendo su liberación frente a la embajada del país asiático.

Conocido por ser un aventurero y haciendo honor a ello, Santiago emprendió en enero de 2022 una travesía caminando desde España hasta Qatar, con el propósito de ver a La Roja y otros partidos destacados.

Sin embargo, cuando Santiago atravesaba por los últimos kilómetros para llegar a su destino, específicamente la frontera entre Kurdistán e Irán, no publicó nada más en sus redes sociales y la comunicación con sus allegados se esfumó.

Los familiares de Sánchez no supieron más de él y luego de días de búsquedas desesperadas, se pudo conocer que estaba detenido en Irán. Según el medio ABC, Santiago fue detenido cuando visitaba la tumba de la joven Mahsa Amini, quien murió luego de ser detenida por la policía local por llevar mal puesto el velo. Este deceso ha desencadenado una ola de protestas en el país y la muerte de decenas de manifestantes.

Familiares y amigos de Santiago Sánchez, el exparacaidista español de 41 años detenido en Irán tras visitar la tumba de Mahsa Amini, se han concentrado este domingo frente a la Embajada iraní, en Madrid, para pedir su liberación. pic.twitter.com/cB1MW0hJ4P — EFE Noticias (@EFEnoticias) December 18, 2022

Santiago Sánchez se encuentra bien de salud, aunque no se sabe nada concreto sobre su liberación

Fuentes informaron que el 6 de diciembre, el embajador de España en Irán pudo visitar a Santiago y constatar que se encontraba con buen estado de salud. El detenido pudo recibir ropa, chocolates, objetos de aseo personal y vitaminas. Según el diplomático, Sánchez se encontraba bien de ánimos.

Santiago tiene 41 años y en su cuenta de Instagram tiene más de 50,000 seguidores con quienes compartía todas sus travesías por el mundo. View this post on Instagram A post shared by CAMINANDO DE MADRID A QATAR (@santiago_sanchez_cogedor) La última foto que Santiago Sánchez subió a su cuenta de Instagram. Fue en un pueblo al norte de Irak, muy cerca de su lugar de detención en Irán.

