“Quería que abortara y descubrí que se convertiría en padre con otra”

Una usuaria de TikTok compartió con sus seguidores y con otros usuarios la doble decepción que vivió con una de sus exparejas, ya que se enfrentó no solo a una tremenda traición sino que también descubrió que sus intereses no eran los mismos.

Una mujer llamada Adriana Marín subió un clip que pronto se volvió viral y que suma ya más de 17 millones de reproducciones pues en él cuenta cómo es que su exnovio no solo le pidió que abortara al hijo que esperaban sino que se enteró que le era infiel… y otra “sorpresa” más.

Adriana detalló que luego de 2 años de relación con esta persona, se enteró que estaba embarazada, noticia que no le sentó nada bien a él, a tal grado que le pidió no tuviera al bebé, ya que le dijo no estar preparado para ser padre.

Pero lo peor llegó días después cuando entre sus curiosidades, ella encontró una libreta negra y que al hojearla, descubrió que en ella tenía apuntadas todas las contraseñas de sus redes sociales.

Movida por la curiosidad, Marín ingresó a la cuenta de Facebook de su novio, en donde encontró unas fotos un tanto extrañas y a la vez comprometedoras que lo relacionaban con otra mujer. Pero eso no era lo peor pues leyendo, se enteró de que se convertirían en padres.

“Mi ex tenía una libretita chiquita negra donde anotaba todo, pero no dejaba que nadie se la agarrara y en casa 2 años nunca la revisé. Cuando tenía 2 meses de embarazo, se fue a tomar con sus amigos y necesitaba entender por qué quería que yo abortara, dejó la libretita y encontré todas sus contraseñas anotadas que podía haber tenido. Entré a su FB y revisé tanto que terminé revisando el perfil de mi suegra. En las fotos encontré que había ido a un baby shower todos en familia (menos yo). La chica tenía 8 meses de embarazo y cuando revisé su perfil, el papá de esa niña que ya iba a nacer era mi novio”, detalló.

En un segundo video, Adriana contó como es que decidió enfrentar a su ex y la madre de este. Él lo negó todo pero su exsuegra sí lo aceptó, pero ella la culpó de haberse embarazado sabiendo “cómo era su hijo”.

La chica decidió entonces salirse de la casa de su suegra y un mes después, él la citó en un hotel para que “platicaran” sobre lo ocurrido e intentó convencerla de que lo que vio no era como ella creía, diciéndole que él no era el papá de esa bebé. Sin embargo, semanas más tarde volvió a checar el perfil de la mamá y encontró una foto de la recién nacida, en donde la llamaba nieta.

Además, en la imagen aparecía él cargando a la pequeña y notó que llevaba puesta la misma ropa que el día en que lo vio. Luego supo que el hotel justamente se encontraba frente al hospital en donde había nacido la bebé.

Aunque no dio más detalle de su triste historia de amor, todo parece indicar que ella fue valiente, teniendo a su bebé, a quien ha criado sola.

Te puede interesar:

* Infiel asfixió y desmembró a esposa en Pennsylvania antes de lanzar restos a basurero y enterrar otros cerca de río Delaware

* Confiesa que terminó con su novio porque este le fue “infiel” con su ex muerta

* Descubrió que su esposo le era infiel con su propio hermano