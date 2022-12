Rubén Cerda podría perder la propiedad que tiene al sur de Ciudad de México

El actor y comediante Rubén Cerda podría perder su hogar en Ajusco, Ciudad de México. Esto pasaría poco tiempo después de que se muriera su esposa Tere Herreo.

Al parecer Cerda está enfrentando un proceso legal por su propiedad, la cual le compró hace algunos años a su amiga, la actriz María Elena Saldaña. Aunque esta compra se hizo de la mejor manera, parece ser que antes se había adquirido de forma ilegal.

Todo el proceso legal está dirigido por Sylvia Paulette de Rugama y Jorge Reynoso, quienes aseguran que el lugar perteneció anteriormente a su padre Don José de Rugama Jiménez.

Se dice que en estos momentos el proceso no ha seguido porque están dando tiempo a que Cerda pase el luto por la muerte de su esposa, también se dice que no quisieran llegar a un juicio, por lo que esperan que el actor se comporte de buena manera.

Al aparecer Sylvia Paulette de Rugama entiende a Cerda, pues su padre, Don José de Rugama Jiménez, y la esposa del actor murieron de una cirrosis hepática. “Imagínate las coincidencias, 30 años después, en el mismo domicilio, estaba viviendo una señora con la misma dolencia. Por supuesto que me solidarizo con él“, dijo la mujer.

Sin embargo, Cerda ya ha dado declaraciones en las que habla de forma negativa de los denunciantes. Sylvia Paulette dice: “Si el señor continúa haciendo declaraciones no acertadas, difamándome, entonces sí las cosas podrían cambiar, pero no por el momento, yo no voy a hacer leña del árbol caído”.

