Ben Affleck abraza y besa a Max, hijo de Jennifer López: ¡JLo está encantada!

Si algunos creían que los hijos de Jennifer López no se llevaban bien con Ben Affleck, pues como bien dice el viejo refrán: “una imagen vale más que mil palabras”, aquí la fotografía de la que todos están hablando. No es para menos que JLo esté encantada por lo bien que ha resultado su matrimonio con Ben, no sólo para ella sino también con sus hijos.

Max y Ben Affleck se han hecho muy amigos. / Foto de Grosby Group

Según el paparazzi Ben Affleck le dio a Max un dulce abrazo y un beso a su llegada a un estudio local en Los Ángeles. La imagen al parecer fue captada este recién pasado lunes por la mañana. El actor, que ahora ha pasado a ser el padrastro del menor, celebrará este fin de semana su primera Navidad con su nueva pareja, Jennifer López y los hijos de ésta.

En otras noticias sobre JLo, el nombre de la cantante ha estado rondando en torno al de Rihanna, por la presentación de ésta en el próximo medio tiempo del Superbowl, ya que se ha confirmado que la de Barbados grabará un documental sobre su paso por este gran evento que recoge lo mejor del fútbol americano y de la música.

Según Showbiz, Rihanna no ha adelantado si se plantea o no pedirle a alguno de sus amigos que se sume al espectáculo que está preparando, como hizo Jennifer Lopez con Shakira. The Weekend y Lady Gaga fueron los últimos que actuaron en solitario en el evento deportivo en 2017 y 2021 respectivamente, y Rihanna no descarta seguir su ejemplo porque ella solo se basta y se sobra para entretener al público.

Lee más de Jennifer López aquí:

Conoce a Eve, la joven dominicana que sorprende por su parecido con Jennifer López

Como Jennifer López, Ivanka Trump impacta con un par de leggings blancos que se pegan a toda su anatomía

Jennifer López da cátedra de cómo lucir impecable con un outfit navideño totalmente rojo