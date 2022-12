Pep Guardiola lanzó elogios a Julián Álvarez y ratificó a Messi como el mejor de la historia

La selección argentina hizo una excelente Copa del Mundo y consiguió consagrarse campeón; junto a Lionel Messi hubo varios jugadores que fueron pilares fundamentales en el campeonato de la Albiceleste. Uno de ellos sin duda fue Julián Álvarez que aunque no empezó siendo titular, se ganó un puesto en el once y terminó convirtiendo 4 goles a lo largo de la copa.

Este desempeño dejó contento no solo al seleccionador argentino sino también al técnico de su club, Pep Guardiola, quien no tardó en lanzar elogios hacía el delantero ex River Plate. “Estamos encantados por Julián, jugó mucho, su aporte fue increíble para el equipo. Tenemos un campeón mundial en nuestro equipo“, comentó el DT en rueda de prensa del Manchester City.

Julián con solo 22 años ya se ganó un lugar en la selección argentina y pelea por lo mismo en su club Manchester City, en el cual en su primer año ya acumula 12 partidos, 9 de ellos viniendo desde el banco y ha logrado anotar 3 tantos. Mientras que con la camiseta Albiceleste ya tiene 7 goles en solo 9 partidos como titular.

Ratificó a Messi como el mejor

Otro argentino que elogió Pep Guardiola fue a Lionel Messi, al cual dirigió durante 4 temporadas en el FC Barcelona y juntos conquistaron 2 Champions League, incluyendo el inédito sextete del año 2009 cuando ganaron todas las competiciones que jugaron.

“Todo el mundo tiene su opinión pero nadie puede dudar de que está ahí como el más grande de todos los tiempos. Para mí es el mejor, difícil de entender que un jugador pueda competir con lo que ha hecho. Aunque no hubiera ganado la Copa del Mundo, mi opinión no cambiaría. Cerró el técnico español.

