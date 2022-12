Leonardo DiCaprio y Victoria Lamas, de 23 años, desatan rumores de romance

Tras romper su relación de cuatro años con Camila Morrone y ser relacionado sentimentalmente con la modelo Gigi Hadid, Leonardo DiCaprio ha vuelto a encontrar el amor, esta vez con una joven de 23 años.

DiCaprio, conocido por salir solo con mujeres de 25 años o menos, fue captado disfrutando de una cita acogedora con la aspirante a actriz Victoria Lamas en Hollywood.

Aunque salieron por separado del club The Birds Street Club y él estaba tratando de pasar desapercibido camuflándose bajo una gorra de béisbol, al final de la velada se les vio subirse juntos al mismo coche.

Leonardo DiCaprio, 48, spotted on a date with Victoria Lamas, 23 pic.twitter.com/scOa6qHPic — Just a stan of many things (@QuasimodoZegler) December 21, 2022

El actor, de 48 años, ha sido el blanco de todo tipo de bromas durante la última década por la edad de sus novias. Su historial amoroso demuestra que nunca ha salido con una mujer mayor de 25 años y la ruptura con su última pareja conocida, la actriz y modelo Camila Morrone, se produjo justo después de que ella celebrara este cumpleaños que acabó demostrando ser fatídico para su relación.

Los dos se conocieron a través de Al Pacino, buen amigo de Leo y padrastro por aquel entonces de Camila. Cuando salió a la luz que estaban juntos, llamó poderosamente la atención que la madre de la joven, una modelo e intérprete argentina llamada Lucila Sola, fuera más joven que el propio novio de su hija. Leonardo le sacaba 22 años a Camila, pero tan solo dos a su guapa suegra.

Con Victoria, se marca otro hito en su comentada vida sentimental: ella es la primera de sus novias que aún no había nacido cuando se estrenó ‘Titanic’ en 1997. En el caso de Camila, ella llegó al mundo unos meses antes de que la película aterrizara en los cines, pero Victoria -que es hija del actor Lorenzo Lamas, de 54 años- no nació hasta dos años más tarde. View this post on Instagram A post shared by Victoria Arlene Lamas (@victoriaalamas)

Sigue leyendo: James Cameron usará la ciencia para demostrar que Jack tuvo que morir en “Titanic”

– Leonardo DiCaprio invierte en una marca de tenis veganos que está enamorando a Hollywood

– Aseguran que Leonardo DiCaprio y Gigi Hadid han estado pasando tiempo juntos en París