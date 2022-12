El sensual baile de Antonela Rocuzzo en ajustado vestido que enloquece las redes

Lionel Messi se encuentra en Rosario celebrando las fiestas con su familia, luego del triunfo con la selección argentina en Qatar. Ya es costumbre: lo hace cada año y, durante esos días, actúa como un vecino cualquiera.

El capitán de la selección subió unas historias a su cuenta de Instagram de su festejo de Noche Buena. En dos videos, se le puede ver a Antonela Rocuzzo bailando con un ajustado vestido rojo y una copa en su mano.

Al ritmo de la canción “Pa la Selección”, la mujer del diez sonríe mientras su esposo la filma y baila con soltura. “Esta locura no la traten de entender, No tiene cura, se lleva en la piel. Una cumbia, asado y Fernet. Hasta en la tumba te voy a querer”, dice la letra de la canción dedicada a la selección argentina que Antonella Rocuzzo conoce muy bien.