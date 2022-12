Autoridades de Nueva York informan sobre la muerte de 17 personas por la tormenta invernal

El número de muertes al oeste del estado de Nueva York durante el fin de semana se elevó a 17, informaron las autoridades neoyorquinas el domingo en la noche, mientras que otras decenas de miles de ciudadanos continúan sin servicio eléctrico.

Kathy Hochul, gobernadora demócrata de Nueva York junto al ejecutivo del condado de Erie, Mark Poloncarz, dieron a conocer sobre las 12 muertes en el condado de Erie de personas con edades comprendidas entre los 26 y 93 años, en una rueda de prensa en la noche del domingo.

Por su parte, el comisionado de la policía de Buffalo, Joseph Gramaglia, declaró más tarde para un medio local que se había confirmado otras cuatro muertes en la ciudad llegando a 10 fallecidos.

Un hombre de 27 años también perdió la vida en el condado de Niagara luego de que el monóxido de carbono de su horno fuera cubierto por la nieve, informó WGRZ.

Según Poloncarz, la cantidad de muertos por la tormenta invernal podría seguir en aumento.

“Creemos, según los informes que recibimos del campo, que obtendremos un número, con suerte no un número significativo, pero un número adicional de muertes confirmadas en las próximas seis horas debido a los cuerpos que se han encontrado, pero no se han encontrado. Aún no han sido transportados a hospitales para la identificación y confirmación de la muerte”, expresó el ejecutivo.

Entre las víctimas mortales se hallaba William “Romello” Clay, quien fue descubierto sin vida, congelado en la calle cuando cumplía 56 años.

La gobernadora denominó a la tormenta como una “tormenta épica, única en la vida” que hizo imposible que los servicios de emergencia e inclusive los camiones de arado fueran de un lugar a otro.

“Fue una tormenta de nieve cegadora”, manifestó.

Asimismo, la policía estatal y la Guardia Nacional fueron alertadas para que ofrecieran su ayuda mientras Buffalo y las zonas cercanas intentaran excavar la gran cantidad de nieve. Poloncarz dijo que era la primera vez que el departamento de bomberos de Buffalo no podía responder los reportes de emergencias “porque estaba muy mal”.

