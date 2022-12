Premier League: el Aston Villa del Dibu Martínez cae 3-1 ante el Liverpool [Goles]

En su primer partido oficial por la Premier League luego del Mundial Qatar 2022, el Aston Villa del Dibu Martínez cayó 3-1 en el estadio Villa Park, un resultado que corta las aspiraciones de Los Villanos de escalar a los puestos europeos.

En apenas cinco minutos de partido, el egipcio Mohamed Salah definió de primera gracias a un pase del escocés Andrew Robertson. 1-0.

GOLPEÓ DE ENTRADA: definición de Mo Salah para el 1-0 de Liverpool sobre Aston Villa.



▶️ No te pierdas la 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #PremierLeague en #StarPlusLA. pic.twitter.com/ZiPJmCLwQ2 — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) December 26, 2022

Luego de que el marcador fue roto, los Reds continuaron presionando salvo algunos destellos del Aston Villa. Finalmente, en el minuto 39′ Virgil van Dijk fue asistido por Salah.

En una jugada bastanta confusa tras un tiro de esquina, el balón llegó a los pies del egipcio, quien no dudó en dar el pase a un Van Dijk que perforó las redes del sueco Robin Olsen.

Virgil van Dijk sorprendió con la zurda dentro del área del Aston Villa y marcó el 2-0 del Liverpool.



▶️ No te pierdas la 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #PremierLeague en #StarPlusLA. pic.twitter.com/03MEztNXhf— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) December 26, 2022

En el 59′, Ollie Watkins puso el del descuento con un golazo de cabeza que partió de un centro de Douglas Luiz. Not long left to go at Villa Park where #AVFC are pushing hard for an equaliser against #LFC



Ollie Watkins halved Liverpool's lead with a fine header – the visitors have since gone close but it remains 2-1…



🎥 @primevideosport pic.twitter.com/T00n2A6RUg— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) December 26, 2022

Pero el partido quedaría sentenciado al 81′ a manos del español Stefan Bajcetic quien con solo 18 años anotó el primer tanto como futbolista profesional. Congratulations on a first senior goal for @LFC’s Stefan Bajcetic 👏pic.twitter.com/WeukV2TaV4— Professional Footballers' Association (@PFA) December 26, 2022

Con este resultado, el Liverpool recuperó la sexta casilla y se pone a solo uno del Manchester United (5°) que tiene un partido menos. Mientras tanto, el Aston Villa se quedó con la posición °12.

