Adamari López espera que en el año 2023 pueda tener una relación en donde haya comunicación y fidelidad

Se acerca el fin del año y Adamari López confiesa todos los rituales que hace para recibir bien el 2023. Además, la presentadora de “Hoy Día” (Telemundo) hace recuento de lo mucho que ha aprendido este año y cómo trabaja en sí misma para cuando llegue una pareja a su vida, puedan tener una buena comunicación.

“Yo creo que los rituales se hacen todos: tirar agua pa’ atrás, salir corriendo con las maletas, comerse las doce uvas para la prosperidad, calzones rojo y amarillo”.

¿Cuáles te han funcionado?

Todos en su momento me han funcionado. Recuerdo una vez que me puse los dos calzones, el rojo y el amarillo a la misma vez que creo que es para dinero y prosperidad, que fue un año muy bueno, y el rojo para el amor; lo del agua para atrás para que se vaya lo malo, lo de las maletas para viajar mucho, todos me han funcionado.

¿Qué aprendiste en este 2022?

He tenido un año donde he sabido valorar el trabajo y agradecerlo. Creo que lo que he aprendido es aprender a disfrutar cada etapa, sentirla, vivirla, enfrentarla, y seguir hacia delante.

¿Qué buscas mejorar de ti misma, en tu crecimiento personal?

En términos personales, creo que hay muchas cosas en las que puedo seguir trabajando para seguir mejorando, en autoestima, en personalidad, en carácter.

Y pensando en una futura relación, ¿cuáles son las prioridades que debería tener esa relación?

Prioridades en relación creo que respeto, admiración, fidelidad, deseo de… Es que eso lo he tenido siempre, quizás, el deseo de formar una familia para toda la vida, pero vamos a pensar también que en carácter soy una mujer fuerte, no voy a negar que tengo mi carácter, no necesariamente quiere decir que voy a trabajar para ser más dócil, ¿viste que dije dócil? No dije sumisa, dije aprender…

“A mí me gusta la comunicación, pero también hay una manera correcta de comunicar, buscar esa manera correcta de comunicar, seguir aprendiendo con ese respeto, con ese amor hacia la pareja que llegue para que podamos integrarnos y no separarnos”.

